Schöner hätte es gar nicht sein können, das Bergfest der Katholischen Jugend, das jedes zweite Jahr bei der Haselsteinmauer abgehalten wird und heuer sein 70-Jahr-Jubiläum feierte. Seit Juni liefen die Vorbereitungen. Pater Florian Ehebruster feierte am Samstag mit den Jugendlichen und Junggebliebenen den Gottesdienst.

Zum traditionellen Bergfest am Sonntag kamen hunderte Menschen, zu Fuß von allen Seiten oder auch mit dem Shuttlebus. Um 10 Uhr feierte Kaplan Pater Matthäus Kern die Bergmesse, musikalisch gestaltet von der Trachtenmusikkapelle. Er würdigte die Zusammenarbeit der KJ bei der Vorbereitung des Bergfestes und rief in seiner letzten Predigt in Ybbsitz, ausgehend vom Evangelium, alle auf, sich als Christen für die Bewahrung der Schöpfung und für mehr Mitmenschlichkeit einzusetzen.

privat Die Ybbsitzer Gruppe der Katholischen Jugend war für das gelungene Bergfest hauptverantwortlich, das hunderte Besucher anzog.

Am Schluss des Gottesdienstes dankte ihm Diakon Hermann Helm für seinen Einsatz in den zwei Kaplansjahren in Ybbsitz, überreichte ihm als Erinnerungsgeschenk einen Eisenstraßenhut („Gott behüte dich!“), ein Bündel guter Wünsche und einen Geldbetrag – gesammelt an einem „kaplanfreien Sonntag“ in den Ferien – und wünschte ihm für die kommende Zeit in Seitenstetten Glück und Segen.

Kreuz als Geschenk übergeben

Bürgermeister Gerhard Lueger und Vizebürgermeister Anton Teufl übergaben ihm als Dank der Gemeinde ein geschmiedetes Kreuz. Mit herzlichen Worten verabschiedete sich Pater Matthäus, blieb aber noch lange auf dem Fest. Im Laufe des Festes legten Vertreter des Kameradschaftsbundes einen Kranz beim Heimkehrerkreuz auf der Haselsteinmauer nieder.

KJ-Leiterin Johanna Bramauer begrüßte nach der Messe die Gäste, dankte allen, die zum besonderen Flair des Festes beigetragen hatten, und wünschte einen unterhaltsamen, von Gemütlichkeit und Gemeinschaft geprägten Nachmittag. Musikalisch gestalteten diesen der MV Ybbsitz, die Junge Ybbsitzer Böhmische, die Volkstanzgruppe Ybbsitz und Die Waidhofner.