Ein neues Dienstauto hat Andreas Welser, Geschäftsführer der Firma Welser Profile an die Caritas Sozialstation Ybbsitz für Betreuen und Pflegen zu Hause bei der Eröffnung des Einsatzstandortes übergeben.

Die Caritas Sozialstation, die schon einige Zeit im AGYL-Haus (Alt und glücklich in Ybbsitz leben) barrierefrei untergebracht ist, wurde nun offiziell eröffnet. Unter der Leitung von Eva-Maria Pechhacker hat die Caritas im Vorjahr 20.000 Einsatzstunden in der Hauskrankenpflege und in der Heimhilfe geleistet. Acht Diplompflegerinnen, zehn Pflegeassistentinnen und neun Heimhelferinnen sind in Ybbsitz und Opponitz unterwegs. „Drei weitere Mitarbeiterinnen werden in den nächsten Wochen ins Team aufgenommen“, sagt Eva-Maria Pechhacker, „damit wir die Nachfrage abdecken können.“

„Daher freuen wir uns besonders, dass uns die Firma Welser – nicht zum ersten Mal – in der Mobilität unterstützt“, sagt Regionalleiter Johannes Hofmarcher. „Danke für das neue Auto“, sagte auch der Bereichsleiter Solidarität Christoph Riedl-Daser in Vertretung von Caritasdirektor Hannes Ziselsberger.

„Das ist ein schönes Zeichen der Solidarität.“ Andreas Welser erklärte: „Wir sind in der Region groß geworden, das heißt für uns, wir helfen in der Region und geben den Menschen wieder etwas zurück.“ Nationalrat Alois Rosenberger dankte der Caritas für den Einsatz in der Hauskrankenpflege. „Gelebte Nächstenliebe und privatwirtschaftliches Agieren werden hier sehr gut verbunden“. Gesegnet wurden die neue Einsatzzentrale und das Auto von Pater Severin Ritt. Die Bürgermeister Josef Hofmarcher und Johann Lueger gratulierten.