Auto rutschte in Bach

Am vergangenen Samstagvormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Ybbsitz zu einer Pkw-Bergung in die Noth alarmiert. Eine Pkw-Lenkerin war von der Schneefahrbahn gerutscht, worauf sich das Auto in den Prollingbach überschlug und im Bach auf der Fahrerseite zu liegen kam. Ersthelfer befreiten die beiden Fahrzeuginsassen aus dem Auto, sie blieben zum Glück unverletzt. Die Feuerwehr führte die Fahrzeugbergung mittels Seilwinde durch. Zwölf Feuerwehrleute waren rund eine Stunde im Einsatz.

