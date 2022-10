Bergrettung-Training am Prochenberg

Eine ortsstellenübergreifende Herbstübung der Bergretter fand am Samstag, 1. Oktober, in Ybbsitz statt. Geübt und trainiert wurde ganztägig im Bereich Prochenberghütte gemeinsam mit den Mitgliedern der Ortstellen Amstetten und Waidhofen/Ybbsitz. An drei Stationen wurde schwerpunktmäßig Erste Hilfe, Abseilen im steilen Gelände sowie Flaschenzüge und Knotenkunde durchgenommen. Insgesamt 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, davon fünf Bergrettungsanwärter, die zurzeit die Ausbildung durchlaufen, absolvierten die einzelnen Stationen.

Bei einem gemeinsamen Kistenbratl-Essen auf der Hütte wurde die Übung beendet. Die Waidhofner Bergrettung nutzte die Gelegenheit, Rudolf Prager für 70 Jahre Mitgliedschaft, Leo Großschartner für 60 Jahre, Leopold Spitzhirn für 50 Jahre, Peter Wagner für 40 Jahre und Christian Wiesbauer für 25 Jahre zu danken.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.