In seinem Berufsleben als Rechtswissenschaftler und Universitätsprofessor für bürgerliches Recht hat sich der Ybbsitzer Rudolf Welser europaweit einen Namen gemacht. Mit Ehrendoktorwürden mehrerer Universitäten ausgestattet, denkt der Achtzigjährige aber nicht an Ruhestand. Er leitet die Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform am Institut für Zivilrecht der Universität Wien.

Daneben fand er nun auch Zeit, ein Buch für Kinder zu schreiben, in dem er dem Wesen des Rechts kindgerecht auf den Grund geht. „Ich bin zwar in meinem Beruf zufrieden und auch einigermaßen erfolgreich, doch habe ich mich schon von Kindheit an sehr für Literatur interessiert“, sagt Welser. In seiner Karriere hat er viele Bücher verfasst. Eines darunter, das Werk „Bürgerliches Recht“, stellt eine Art Bibel für jeden Jusstudenten dar.

„Ich will mit dem Buch eine Lücke bei Kinderbüchern schließen.“ Univ. Prof. Rudolf Welser

Nun verpackte er sein Wissen mithilfe seines auch in mehreren humorvollen Rechtsbüchern bewiesenen belletristischen Schreibtalents in den Dienst der Kinder. „Mama, Papa, was ist Recht?“ heißt das Buch.

Denn auf dem Gebiet des Kinderbuches spürte er eine Lücke in seinem Werk. „Kinder müssen vieles im Leben lernen und verstehen, wobei sie auch in irgendeiner Form mit dem Recht Bekanntschaft machen“, sagt er. „Sie hören und sehen Berichte von Verbrechen und was es heißt, wenn die Erwachsenen sagen, etwas sei verboten oder ungerecht, erklärt ihnen sobald niemand“, sagt Welser. Die neue Publikation schlägt genau in diese Kerbe.

Welser: „Das Recht ist zwar eine trockene Materie. Seine Anwendungsformen zu erklären, gehört zu den schwierigsten Aufgaben, sogar im Hörsaal. Noch schwieriger ist es, das Phänomen des Rechts so zu beschreiben, dass es auch Kinder verstehen.“ Die Darstellung musste, auch unter Heranziehung von Beispielen, so einfach wie möglich, aber dennoch immer noch richtig sein. Das Buch ist im Manz Verlag erschienen.