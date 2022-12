Buchpräsentation: Mit dem Eisen reden können

Das Dachgeschoß des FeRRUM war am vergangenen Mittwoch bis auf den letzten Platz gefüllt. Denn die angekündigte Buchvorstellung hatte einen der bekanntesten Schmiede der Eisenstraße zum Thema. „Es gibt immer drei Möglichkeiten oder mehr“, so der Titel des 156 Seiten starken Hardcover-Bandes, das druckfrisch präsentiert wurde.

Autor Josef Neumayr hat Sepp Eybl die teils zotigen Erzählungen vom Mund abgelesen und zu Papier gebracht. Reich bebildert arbeiten sich die beiden chronologisch durch das an Abwechslung überreiche Leben des Schmiedemeisters. Von den Watschen seiner Kindheit, die im Buch nachschallen, über die Aneckungen seiner Schul- und Jugendzeit bis zu seiner „Flucht vor 65 Frauen“, seiner Reise nach Alaska und der Familiengründung arbeiten sich die beiden durch die bisher 68 Jahre des Schmiedemeisters.

Möglich gemacht hat das aufwendige Buchprojekt, das in einer Stückzahl von 1.000 Exemplaren aufliegt, vor allem Welser-Profile-Geschäftsführer Thomas Welser, der in Kooperation mit der Eisenstraße, der Gemeinde und dem Land NÖ die Publikation finanziert hat.

Mit einer Werkschau wird das Buch abgerundet. Seinen Zugang zum Schmieden bringt Eybl eher unkonventionell auf den Punkt: „Man muss mit dem Eisen reden können“ oder „Nur durch das Schmieden wird man ein Schmied“.

Dabei beeindrucken insbesondere die Vielfalt an Erlebnissen und die oft überraschenden Wendungen im Leben des Sepp Eybl. „Mein Leben enthält aber viel mehr als das, was in dem Buch steht“, hält Eybl dem entgegen, um seine Vorstellung des Werks abzuschließen: „Aber auf die Welt gekommen bin ich, um Schmied zu werden.“ Was man ihm auch gerne abnimmt.

Zu bekommen ist das Buch im FeRRUM Ybbsitz und in den Buchhandlungen Ebner und Widhalm (Scheibbs), Hofer (Waidhofen), Fragner (Wieselburg) und Stöckl (Amstetten) sowie in Bruckners Bierwelt (Gaming) und am Biohof Adelsberger (Randegg).

