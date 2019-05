Bürgermeister Gerhard Lueger: Zeitmäßig ist es doch weit mehr geworden, als ich geglaubt habe. Die Freizeit schrumpft sehr, aber daran gewöhnt man sich. Was die Themen betrifft, so ist man da nach über einem halben Jahr im Amt drinnen.

Anfang nächsten Jahres stehen Gemeinderatswahlen an. Werden Sie in Ybbsitz als Spitzenkandidat für die ÖVP ins Rennen gehen?

Lueger: Von meiner Seite her nehme ich die Verantwortung an. Ich nehme auch an, dass mich die ÖVP Ybbsitz unterstützen wird, aber wir sind erst in die ersten Vorbereitungen gestartet. Einen Beschluss gibt es also noch nicht, der wird erst im Herbst gefasst.

Sind Sie bereits dabei, ein Team für die Wahl zusammenzustellen?

Lueger: Die ersten Gespräche laufen natürlich. Aber dafür braucht es schon einen längeren Zeitraum. Da es in unserer Fraktion zuletzt schon einige Änderungen gab, wird die Veränderung jetzt nicht so groß sein. Aber natürlich wird es auch einige neue Kandidaten geben.

Kommen wir zu den aktuellen Projekten in der Gemeinde. Ein großes Projekt ist der Glasfaserausbau. Wie weit ist man da?

Lueger: Da sind wir schon sehr weit. Das Ortszentrum und die Siedlungsbereiche sind vollständig ausgebaut. In den nächsten Wochen erfolgt hier das Einblasen und Aktivieren der letzten Anschlüsse. Dann sind wir im Ortsbereich vollständig versorgt. Auch die Prolling ist bereits komplett angeschlossen. Da werden bis Mitte des Jahres die Einblasmaßnahmen erfolgen. In den Bereichen Schwarzois und Maria Seesal werden die Grabungsarbeiten bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein. Weitergebaut wird dann schon im Spätsommer im Bereich Zogelsgraben, Oberamt und Hinterer Prochenberg. Das wollen wir ebenfalls heuer noch abschließen. Somit werden wir bis Jahresende auch den größten Teil im ländlichen Bereich erledigt haben. Dann folgen Schritt für Schritt die anderen Katastralgemeinden und im Jahr 2023 sollte Ybbsitz flächendeckend an das Glasfasernetz angeschlossen sein.

Ein weiteres großes Projekt ist der Hochwasserschutz. Wie ist da der Stand?

Lueger: Der Hochwasserschutz ist unser Jahrhundertprojekt. Vom Volumen her sprengt das alle Grenzen, die wir je in Ybbsitz gehabt haben. Im Bereich Prolling sind wir jetzt mit dem Rückhaltebecken „Groß Moos“ im Behördenverfahren. Da sollten in den nächsten Monaten die letzten Bescheide rechtskräftig werden. Damit sollte dann einem Baubeginn im heurigen Jahre nichts mehr im Wege stehen. Bei der Kleinen Ybbs wird heuer im Bereich Schwemmau der erste Teil fertig. Im nächsten Jahr möchten wir beim Steinhauser-Wehr die nötigen Baumaßnahmen setzen. Gleichzeitig sind wir dabei, bezüglich Hochwasser-Rückhaltebecken für die Schwarze Ois im Bereich Jungwurzlehen und Oberamt Gespräche mit den Anrainern zu führen. Hier geht es auch um die Aussiedlung eines Wohnhauses. Da haben wir schon ein Ersatzgrundstück gefunden, jetzt geht es um den Wohnhausbau. Die Planungsarbeiten für dieses Projekt wurden bereits eingeleitet und sollten bis Jahresende am Tisch liegen. Dann gibt es weitere Entscheidungen.

Bis wann möchte man mit dem gesamten Hochwasserschutz in Ybbsitz fertig sein?

Lueger: In der Prolling rechnen wir mit einer Bauzeit von rund sieben Jahren. Im Bereich Schwarzois wird man etwa eine Bauzeit von zehn Jahren haben. Ich würde also schon sagen, dass es noch zehn bis 15 Jahre dauern wird, bis Ybbsitz wirklich hochwassersicher ist.

Wie sieht es mit dem Wohnen in Ybbsitz aus? Es gab zuletzt ja Aufschließungen von Baugründen in Ederlehen bzw. stehen Aufschließungen in der Steinmühle an.

Lueger: Die Gründe in Ederlehen sind alle vergeben. In der Steinmühle ist die Parzellierung von sechs Baugründen nun abgeschlossen und die Gründe kommen auf den Markt. Hier gibt es beim Verkäufer auch schon die ersten Anfragen. Das ist eine sehr positive Entwicklung. Wir sind über jeden Baugrund, den wir bekommen, sehr froh.

Gibt es sonst noch Baugründe in Ybbsitz?

Lueger: Drei bis vier Parzellen könnten jetzt im Bereich Knieberg und Sonnleiten entstehen. Da sind wir gerade bei der Widmung.

Im Ortszentrum sollen im Hafnerhaus Wohnungen geschaffen werden. Wie weit ist dieses Projekt?

Lueger: Das Hafnerhaus ist ja im Eigentum der Gemeinde. Da haben wir in der letzten Gemeinderatssitzung das Architekturbüro w30 mit der Erstellung eines Masterplans betraut. Das Hafnerhaus hat eine sehr gute, zen-trumsnahe Lage, da sind die Architekten nun gefordert, sich zu überlegen, was auf diesem Areal entstehen kann. Im Herbst werden wir da mehr wissen.

Grundsätzlich will man aber „Junges Wohnen“ realisieren?

Lueger: Ja, es wird aber nicht ausschließlich „Junges Wohnen“ sein, weil das Areal doch erlaubt, mehr Wohnungen herzustellen, als da vielleicht Bedarf ist.

Wie schaut es in Sachen Ortskern-Entwicklung aus. Gibt es im Ortszentrum noch viele leer stehende Objekte?

Lueger: Aktuell gibt es hier von einem Privaten Ambitionen, am Marktplatz, hinter der Raiffeisenbank ein Wohnprojekt mit drei, vier Wohneinheiten zu entwickeln. Natürlich haben wir aber noch einige Leerstände im Ortszentrum. Da versucht man natürlich, immer wieder Akzente zu setzen, aber hier ist nach oben hin noch Luft. Da könnte weit mehr passieren – auch von privater Seite, weil der Gemeinde gehören ja die wenigsten Liegenschaften.

Wie weit ist man mit der Neugestaltung des Bahnhofsareals?

Lueger: Das wurde jetzt etwas hintangestellt, weil wir das Areal für die Baustelleneinrichtung für den Glasfaserausbau nützen. Die Entwicklung hier werden wir erst nächstes Jahr weiterdenken. Zum einen ist das Areal natürlich unser Parkplatz Nummer eins, weil es hier die Möglichkeit gibt, Busse oder Schwerfahrzeuge abzustellen. Aber auch ein Jugendtreffpunkt im Bahnhofsbereich wird natürlich vorangetrieben. Außerdem soll im Bahnhofsbereich dann die Radweganbindung auf der Bahntrasse, beim Feuerwehrhaus vorbei über die ehemalige Eisenbahnbrücke, verlaufen.

Bleiben wir gleich beim Radweg: Dieser soll künftig ja zwischen Schütt und Steinmühle ebenfalls auf der Bahntrasse verlaufen.

Lueger: Ja, da sind wir in den Planungsarbeiten. Der Radweg soll von Schütt über die Eisenbahnbrücke bis zur Einmündung Hofstatt komplett auf der Bahntrasse bleiben und nicht durch die Siedlung Steinmühle verlaufen. Bis zum Herbst soll hier ein fertiges Projekt vorliegen. Die Gespräche mit dem Land Niederösterreich über die Finanzierung verlaufen sehr gut und ich bin zuversichtlich, dass die Umsetzung im Jahr 2020 starten kann.

Und wie schaut es mit der Anbindung des Radwegs über die Ybbsbrücke von Schütt nach Gstadt aus?

Lueger: Das ist in erster Linie eine Waidhofner Angelegenheit. Wenn in Waidhofen die Verkürzung der Citybahn eintritt, kann man über diese Neuanbindung über die große Ybbsbrücke diskutieren.

Bleiben wir beim Thema Mobilität: Ist Ybbsitz beim geplanten Sammeltaxisystem ISTmobil mit an Bord?

Lueger: Ybbsitz wird sich da der Mehrheit anschließen. Wir wollen uns nicht ausklinken, aber es macht natürlich auch nur Sinn, wenn alle Gemeinden dabei sind. Wenn hier Löcher in der Region sind, glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist, das voranzutreiben. Da wird es noch Gespräche brauchen.

Welche Projekte sind in der Gemeinde heuer noch geplant?

Lueger: Wir haben noch den Planungsauftrag für das Kraftwerk „Am Wöhr“ (Steinhauser-Wehr) gegeben. Hier soll nächstes Jahr der Baubeginn erfolgen. Damit möchten wir weitere Gemeindeeinrichtungen mit Eigenstrom versorgen – vor alllem das Freibad, aber auch das Feuerwehrhaus und die Mittelschule. Die wasserrechtliche Bewilligung liegt bereits vor, jetzt geht es darum, dass man die Ausschreibung vornimmt. Ein weiteres Thema ist das Sporthaus beim Fußballplatz. Hier haben wir auch Planungsarbeiten eingeleitet. Nachdem wir uns als Gemeinde dazu entschlossen haben, dieses Areal für den Fußballplatz zu belassen, werden wir ein neues Sporthaus errichten. Bis Jahresende sollen entsprechende Einreichpläne vorliegen und die Genehmigungen eingeholt sein, damit 2020 auch hier der Startschuss fallen kann.