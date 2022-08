Bürgermeister Lueger: „Wirtshaus ist ein großes Sorgenkind“

Werbung

NÖN: Vor Kurzem haben die Straßenbauarbeiten auf der B 22 im Bereich der Getreidemühlen Reisinger begonnen. Was wird da gemacht?

Bürgermeister Gerhard Lueger: Hier wird die Straße etwa drei Meter Richtung Hang gerückt. Dabei handelt es sich um ein Projekt der Landesstraßenverwaltung, das aber ganz wichtig für die Gemeinde ist, weil das Gefahrenpotenzial in diesem Bereich bislang sehr groß war und es immer wieder zu Unfällen kam. Mit dieser Maßnahme, für die wir uns schon lange eingesetzt haben, kommt es nun zu einer Entschärfung dieser Gefahrenstelle. Als zweiter Teil dieses Projekts soll dann der Riess-Berg entschärft werden. Da sind die Verhandlungen des Landes mit den Grundeigentümern im Gange.

Ein weiteres wichtiges Projekt, das sich gerade in Umsetzung befindet, ist die Verlegung des Radwegs nach Gstadt auf die Bahntrasse. Wie weit ist man da?

Lueger: Bei diesem Projekt arbeiten wir stark mit Waidhofen zusammen. Wir schaffen da eine Radverbindung von Waidhofen über die alte Eisenbahnbrücke in Gstadt nach Schütt und weiter über die Eisenbahnbrücke in Steinmühl Richtung Ybbsitz. Vor dem Bauernhaus Hofstatt wird der neue Radweg wieder in den bestehenden eingebunden. Unser Abschnitt, den wir nun bauen, ist einen Kilometer lang. Da bin ich sehr froh, dass wir das jetzt auf Schiene haben. Damit schaffen wir mehr Sicherheit für die Radfahrer – für Touristen ebenso wie für Alltagsradler. Das ist im Hinblick auf den neuen Wirtschaftspark in Kreilhof ganz wichtig. Wenn wir weniger Verkehr auf der Straße und mehr am Radweg haben, tut uns das allen gut, den Menschen ebenso wie der Umwelt – und auch der Geldbörse. Bis Jahresende wollen wir da fertig werden, im Frühjahr 2023 soll der Radweg dann in Betrieb gehen.

Wie weit ist man mittlerweile mit dem Glasfaserausbau in Ybbsitz?

Lueger: Derzeit befinden wir uns noch in Phase eins des GYG-Projekts. Bereits geschaffen wurde die Verbindung über den Knieberg nach St. Leonhard und Waidhofen. Jetzt beginnen wir mit dem Ausbau am Vorderen Prochenberg. Dort sind noch 13 Liegenschaften offen. Anschließend wird noch heuer der vordere Teil des Maisbergs in Angriff genommen. Nächstes Jahr startet dann Phase zwei, in der die ländlichen Gebiete Haselgraben, Hubberg, Teile des Schwarzenbergs und des Kniebergs sowie der Rest vom Maisberg Richtung Opponitz angeschlossen werden. Bis 2025 sollte dann der vollflächige, bedarfsorientierte Ausbau fertig sein.

Neu gestaltet wurde kürzlich ein Teil des Ybbsitzer Marktplatzes. Sind hier noch weitere Maßnahmen angedacht?

Lueger: Das war einmal der Anfang. Ich glaube, der ist uns auch ganz gut gelungen. Ich habe viele positive Rückmeldungen von der Bevölkerung bekommen. Wir wollen aber noch mehr Grünräume schaffen – vor allem Richtung Café am Platz soll es Veränderungen geben. Da möchten wir noch ein paar kleine Teilflächen begrünen. Das Klima verändert sich spürbar und deshalb braucht es mehr Schattenflächen und mehr Grün. Der Marktplatz soll ja zum Verweilen einladen und das geht nur, wenn das Ambiente passt. Mit unseren sehr ansprechenden Sitzmöbeln gelingt uns das.

Bald soll es wieder eine Trafik in Ybbsitz geben. Wann wird es so weit sein?

Lueger: Mitte Oktober wird Hubert Mandl, der schon eine Trafik in Waidhofen betreibt, in den ehemaligen Räumlichkeiten der Volksbank in der Alten Poststraße eine Trafik eröffnen. Dort wird es dann nicht nur Tabakwaren, sondern auch Zeitungen, Zeitschriften und Schreibwaren geben.

Die Gemeinde wird das alte Trafikgebäude am Marktplatz kaufen. Wie soll dieses Gebäude künftig genutzt werden?

Lueger: Der Kaufvertrag soll in der nächsten Gemeinderatssitzung beschlossen werden. Natürlich hätten wir die neue Trafik auch gerne am Marktplatz gehabt, weil das ein Frequenzbringer wäre. Die Größe des Gebäudes ist mit nur 35 Quadratmetern aber nicht mehr entsprechend. Als Gemeinde wollen wir das alte Trafikgebäude für eine gewerbliche Nutzung zur Verfügung stellen. Vielleicht gelingt da ja auch auf dem Marktplatz etwas, damit wir wieder eine gewisse Frequenz haben.

Wie sieht es mit der Belebung des Ortszentrums aus? Gibt es viele Leerstände?

Lueger: Richtige Leerstände haben wir wenige, aber natürlich ist die Nutzung nicht immer zu hundert Prozent gegeben. Das könnte schon mehr sein, auch was den Wohnraum betrifft. Aber man kann nichts erzwingen. Vieles befindet sich in Privatbesitz, aber wenn es wo eine Idee gibt, dann stehen wir als Gemeinde natürlich dahinter, denn natürlich täte es dem ganzen Marktleben gut, wenn im Zentrum noch mehr passieren würde.

Gibt es schon eine konkrete Nutzung für das Hafner-Haus?

Lueger: Dieses Projekt haben wir jetzt Corona-bedingt und durch die gestiegenen Baukosten etwas zurückgestellt. Wir werden das aber wieder aufgreifen und uns wieder mit einem Wohnbauträger beschäftigen. Unser großer Wunsch ist, dass dort neue Wohnungen entstehen. In den nächsten ein, zwei Jahren sollte uns dort ein Baustart gelingen.

Für den Gasthof „Zum Goldenen Hirschen“ wird ein neuer Betreiber gesucht. Warum?

Lueger: Ja, das ist ein großes Sorgenkind. In der Gastronomie hat sich in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren ja einiges verändert und das ist noch immer spürbar. Die jungen Wirtsleute hören deshalb mit Mitte September auf. Das tut uns natürlich wahnsinnig weh, weil das unser einziges Wirtshaus mit einem großen Saal für Hochzeiten, Begräbnisse oder andere Feierlichkeiten ist. Der Eigentümer ist jetzt auf der Suche nach einem neuen Pächter und wir hoffen, dass ihm das bald gelingt, damit wir wieder ein funktionierendes, offenes Wirtshaus vorfinden. Die Gemeinde wird dabei unterstützen, wo es möglich ist.

Vor 20 Jahren wurde auch Ybbsitz vom Hochwasser stark getroffen. Wie weit ist man beim Hochwasserschutz in der Gemeinde?

Lueger: Den Bereich Schwemmau bis zum neuen Kraftwerk „Am Wöhr“ haben wir in den letzten drei, vier Jahren ausgebaut und einen entsprechenden Uferschutz hergestellt. Das ist fertig. Fertig ist soweit auch die Geschiebesperre beim Einöd hammer, die Restarbeiten werden noch heuer abgeschlossen. Gleichzeitig soll heuer im Herbst mit der Landesstraßenverlegung im Bereich Großmoos, wo ein großes Rückhaltebecken hinkommt, begonnen werden. Nach der Verlegung der Straße wird dann mit der Dammschüttung begonnen und das Rückhaltebecken errichtet. Wir rechnen hier mit einer Bauzeit von insgesamt vier, fünf Jahren. Zuletzt hatten wir Gott sei Dank keine Hochwässer in Ybbsitz, aber man darf da nicht nachlassen, sonst wird uns das irgendwann einmal einholen. Natürlich sind das aber sehr kostenintensive Projekte – alleine beim Rückhaltebecken rechnen wir mit mindestens zehn Millionen Euro.

Offen ist auch noch der Hochwasserschutz an der Schwarzen Ois.

Lueger: Da haben wir zuletzt die Gebäudeablöse geschafft, sodass wir mit den Planungsarbeiten beginnen konnten. Die wurden bereits in Auftrag gegeben. Das wird jetzt ein, zwei Jahre dauern, dann wird es noch Verhandlungen mit den Grundeigentümern über die Benützung der Überflutungsflächen geben, ehe dieses Projekt starten kann. Bereits rückgebaut wurde die Wehranlage beim saso Aigner in der Grestner Straße. Dort wollen wir nun ein Hochwasserschutzprojekt umsetzen. Die Planungen dafür sind bereits im Gange.

Wie weit ist der geplante Skatepark im Dr.-Meyer-Park schon gediehen?

Lueger: Da sind wir schon intensiv in der Detailplanung. Bis Jahresende soll die fertig sein, damit wir nächstes Jahr im Frühling mit der Umsetzung beginnen können. Im Sommer wollen wir die Skateparkanlage dann eröffnen. Dieses Projekt ist wichtig für unsere Jugend und passt gut in die Parkanlage, wo ja schon die Stockschützenhalle, ein Kinderspielbereich und die Pfadfinder untergebracht sind. Der Wunsch der Jugend nach einer solchen Anlage ist da und dem wollen wir nachkommen.

Wie sieht es mit der Trinkwasserversorgung im Gemeindegebiet aus?

Lueger: Die Trinkwasserversorgung des ländlichen Bereichs wird uns aufgrund der Trockenheit weiter beschäftigen. Fertiggestellt und bereits in Betrieb ist die Versorgung des Bereichs Arzberg-Schwarzenberg. Als nächstes kommt nun der Bereich Hubberg-Haselgraben-Knieberg dran, wo wieder eine Wassergenossenschaft gegründet werden soll.

Welche Projekte sind noch in der Gemeinde am Laufen?

Lueger: Was wir noch wollen, ist den Radweg Richtung Ybbsitz zwischen Firma Schaufler und Bahnhof auf die Bahntrasse bringen. Dieses Projekt soll in den nächsten zwei, drei Jahren umgesetzt werden. Daneben läuft der Güterwegbau und die Güterwegsanierungen gehen weiter. So wird der Güterweg Gaisberg jetzt auf einem Kilometer saniert. Mittelfristig gilt es auch die Volksschule zu sanieren.

