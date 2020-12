In den frühen 90er-Jahren waren Caligula Rachmaninoff aus Ybbsitz eine fixe Größe auf den Festivals der Region. Gegründet wurde die Band Anfang 1991. In den ersten Monaten gab es noch einige Besetzungswechsel, im Herbst desselben Jahres stiegen die beiden Helm-Brüder ein und die Stammbesetzung stabilisierte sich mit Christoph Leonhart als Sänger, Christoph Helm an der Gitarre und Gesang, Gerhard Bichler an der Gitarre, Martin Teufel am Bass und Matthias Helm am Schlagzeug.

Martin Teufel und Gerhard Bichler lernten sich an der HTL Waidhofen kennen, die anderen kannten sich bereits seit ihrer Kindheit – Christoph Leonhart, Matthias Helm und Martin Teufel musizierten auch gemeinsam beim Musikverein Ybbsitz. Christoph Helm erinnert sich daran, dass zum Zeitpunkt seines Beitritts bereits einige Songs bestanden.

Fortan wurde gemeinsam an neuen Liedern gearbeitet und er konnte sich auch als Songwriter einbringen: „Ich hatte gerade frisch zu studieren begonnen und hab dann eben versucht, alles, was ich geübt habe, in die Band einzubringen. Ich hab zum Beispiel Living Color gehört und dann haben wir eine Nummer gemacht, die eben ein bisschen nach Living Color geklungen hat. Dann hatte ich eine Pantera-Phase und hab dann etwas geschrieben, das ein wenig danach klang. Vom Songwriting her war es also immer ein wenig von dem beeinflusst, was bei mir gerade so angesagt war.“ Helm erinnert sich, dass er oft die Tendenz hatte, Songs komplexer zu machen, zum Beispiel durch ungerade Taktarten oder außergewöhnliche Songstrukturen.

Martin Teufel fasst die musikalische Entwicklung der Gruppe folgendermaßen zusammen: „Anfangs war es gerader Hard Rock, zum Schluss eher fast Thrash Metal mit leicht experimentellen Cross-over-Einflüssen.“ Geprobt wurde im Musikheim in Ybbsitz; Auftritte fanden hauptsächlich im Großraum Waidhofen statt. Eine wichtige Homebase war dabei der Kirchenwirt in Ybbsitz. Caligula Rachmaninoff spielten aber auch auf einigen lokalen Rock-Festivals, wie zum Beispiel beim Url-River-Festival in Waidhofen oder 1993 beim Gaflenza Rockfezza.

Coverversion wurde größter Hit der Band

Das Repertoire der Band bestand fast ausschließlich aus Eigenkompositionen, eine Ausnahme bildete das Lied „Den Bach hinunter“, das ursprünglich von Andreas Kletecka von der Ybbsitzer Band Sapperlott, die es in den 80er-Jahren gab, geschrieben wurde. Christoph Helm erinnert sich: „‚Den Bach hinunter‘ war unsere einzige deutschsprachige Nummer, die einzige Nummer, die nicht von uns war, und wahrscheinlich unser größter Hit.“

1992 machten sich Caligula Rachmaninoff daran, ihre Demo-Kassette „Tales“, auf der sich vier Eigenkompositionen befanden, aufzunehmen. Zu diesem Zweck engagierten sie Franz Seisenbacher, der später auch den PA-Verleih „Volt Ihr Watt“ betrieb.

1995 lösten sich Caligula Rachmaninoff aus Zeitmangel für Proben und Auftritte auf. Gerhard Bichler war danach noch bei der Band Spacekexx aktiv, Christoph Leonhart sang und spielte Trompete bei KAGA und Christoph Helm bestreitet seinen Lebensunterhalt als Gitarrist, unter anderem mit The Bad Powells, The Solomons, Jimmy Schlager und ganz aktuell auch wieder gemeinsam mit seinem Bruder Matthias (diesmal in der Funktion des Sängers) und der Pianistin Johanna Malle in dem Projekt Schumann „reharmonized“.

2012 gab es noch einmal ein einmaliges Reunion-Konzert in der Kiwi-Bar in Ybbsitz.