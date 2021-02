Der renommierte Landgasthof Steinmühl im gleichnamigen Ybbsitzer Ortsteil schließt seine Pforten. Besitzer und Betreiber Philip Hofbauer hat mit 1. Februar das Gewerbe zurückgelegt.

Hofbauer sieht sich als Corona-Opfer: „Wir müssen schließen, weil wir zu wenig Fördermittel von der Regierung bekommen, um die laufenden Kosten abdecken zu können.“ Der Gastronom fühlt sich von der Regierung im Regen stehen gelassen und sieht so keine mittelfristige Perspektive für den Weiterbestand des Betriebs. „Die vergangenen Monate waren eine herbe Enttäuschung nach der anderen“, sagt er.

„Ich habe fünf Jahre meines Lebens sinnlos investiert.“ Philip Hofbauer

Dabei hatte der Betrieb so verheißungsvoll begonnen. Hofbauer hat das Ensemble 2015 gemeinsam mit seinen Eltern gekauft und damit als 25-Jähriger den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Am 10. März 2016 sperrte er das Gasthaus und die Pension auf, nun, fast genau fünf Jahre später, schließt er die Wirtshaustür wieder.

Allein in die Küche investierte der Jungunternehmer 150.000 Euro. Der Ybbstalradweg wirkte sich gut auf den Betrieb aus. „Der internationale Zuspruch stieg. Wir hatten Gäste aus Ungarn, Deutschland, England und Frankreich“, sagt Hofbauer. Der Betrieb wuchs. Hofbauers Lebensgefährtin übersiedelte aus Deutschland mit ihrer heute neunjährigen Tochter nach Ybbsitz und brachte sich in den Betrieb ein.

„Wir haben viel investiert, alles im Betrieb neu gemacht, alle Zeichen standen auf Erfolg, dann kam Corona“, sagt der Wirt. Im Sommer 2020 lief die Steinmühl trotz Corona bei einer Zimmerauslastung von 80 Prozent in Gasthof und Pension im Vollbetrieb. Doch dann kamen der zweite und der dritte Lockdown.

Den Stornierungen der Weihnachtsfeiern folgte ein Totalausfall im Jänner. „Der Ausblick auf Februar und März ist düster, die Kosten und Kreditraten laufen aber weiter“, sagt Hofbauer. Um nicht noch mehr Geld zu verlieren, zog er nun die Notbremse.

Dabei hatte er engagierte Pläne. „Jetzt wären wir die Gastgartenrenovierung angegangen“, sagt Philip Hofbauer, „denn in der Radsaison ist die Steinmühl ein toller Standort.“ „Ich muss mir eingestehen, dass ich fünf Jahre meines Lebens sinnlos investiert habe“, sagt der enttäuschte Wirt und ist sich doch sicher, dass der Standort eine tolle Option für das Gasthaus ist.

Bürgermeister Gerhard Lueger tut die Schließung leid: „Die Zimmer fehlen uns, ein Vermieter geht verloren, eine Einkehrmöglichkeit am Radweg fällt weg. Das tut weh.“