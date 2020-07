Das gemeindeeigene Flusskraftwerk „Am Wöhr“ steht vor seiner Fertigstellung. 950.000 Euro investiert die Gemeinde in den Bau. Da bei Flussbaustellen die Baustellenführung sehr von der Wasserführung abhängig ist, waren die Prognosen der Fertigstellung bisher eher vage.

„Nun sind die im Fluss stehenden Anlagen fertiggestellt, die Arbeiten am zweiten Wehrpfeiler abgeschlossen, die Baumeisterarbeiten sind fertig, sodass wir von einer Inbetriebnahme des Kraftwerks mit Mitte August ausgehen können“, sagt Bürgermeister Gerhard Lueger.

Die Kaplan-Turbine ist betriebsbereit. Sie soll künftig rund ein Drittel des Strombedarfs der Gemeinde samt Freibad, Schulen, FeRRUM, Haus der Begegnung und Straßenbeleuchtung abdecken. „Das Kraftwerk ist so ausgelegt, dass es bis zu 400.000 kWh Strom im Jahr liefern kann“, sagt Lueger. Damit will sich die Gemeinde nicht nur 30.000 Euro pro Jahr an Stromkosten ersparen, sondern bei guter Wasserführung auch Strom ins Stromnetz liefern und daraus finanzielle Erlöse erzielen.

Lueger rechnet mit einer Amortisierung der Baukosten in 25 bis 30 Jahren. „Das ist eine Investition in die ökologische Zukunft der Gemeinde, von der noch künftige Generationen profitieren werden, und ein Signal in Richtung Umweltverantwortung“, sagt Lueger.

Die Kaplan-Turbine kann eine Spitzenleistung von 90 Kilowatt erbringen. Rechnet man mit einem Durchfluss von durchschnittlich zwei bis drei Kubikmetern Wasser pro Sekunde, ist eine Durchschnittsleistung von 45 Kilowatt realistisch. Mit einem Abschluss der Arbeiten rechnet Lueger Mitte August.