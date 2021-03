Seit Februar ist der Direktor der Mittelschule Ybbsitz, Leo Lugmayr, in der Direktion des Österreichischen Parlaments tätig. Er leitet dort die Abteilung Demokratiebildung. Seine Aufgabe besteht darin, den Service des Parlaments auf den Gebieten Workshops und Führungen völlig neu aufzustellen. „Es geht in meiner Arbeit da rum, die Angebote des Parlaments für Besucher attraktiv, informativ und erlebnisorientiert umzuformen, Interesse an den Workshop-Formaten und Führungsangeboten zu wecken, mit Interessierten aller Altersgruppen in Dialog zu treten und sie an das Parlament und seine Angebote zu binden“, sagt Lugmayr.

Entscheidend dafür, dass die Wahl auf Direktor Leo Lugmayr fiel, waren ein Hearing in der Parlamentsdirektion und das didaktische Know-how, das in den vergangenen Jahren an der Ybbsitzer Mittelschule für Projekte wie die Mittlere Reife, den MINT-Schwerpunkt und die Begabungsförderung entwickelt worden war.

Die Abteilung Demokratiebildung befindet sich im Palais Epstein am Dr.-Karl-Renner-Ring direkt neben dem Parlament und wird mit Fertigstellung des Parlamentsumbaus in das historische Parlamentsgebäude übersiedeln. 16 Mitarbeiter sind in der Abteilung tätig. Dazu kommen 19 Führungsvermittler und zwei Dutzend Workshop-Pädagogen, die derzeit die Schulen über Online-Formate in der Demokratiewerkstatt betreuen. Das Format „Bildung gegen Vorurteile“ konnte als erstes neues Online-Tool bereits freigeschaltet werden.

Ein weiterer Schwerpunkt der Abteilung ist der Bereich „Demokratiebildung international“, in dem die Demokratiebildung des Österreichischen Parlaments an die Westbalkanstaaten Kosovo, Montenegro, Albanien und Nordmazedonien sowie die Slowakei „exportiert“ wird. Dabei ist die Kooperation mit dem In stitut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM), dessen Vorstandsvorsitzender Vizekanzler a. D. Erhard Busek ist, und der Erste Bank Stiftung maßgeblich.

In Ybbsitz wird Lugmayr bis auf Weiteres von Elisabeth Schasching vertreten, die seit 17 Jahren seine Stellvertreterin ist.