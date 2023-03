Doppel-Erfolg für Welser bei NÖ Lehrlingshackathon

31 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 14 Betriebe. 14 Teams. Beim diesjährigen NÖ Lehrlingshackathon zeigten die digital innovativsten Nachwuchskräfte im Land eindrucksvoll ihr Können. Mit dem Sieg in der Kategorie „Experts“ und dem zweiten Platz bei den „Professionals“ waren die Lehrlinge der Welser Profile Austria GmbH mit Sitz in Ybbsitz höchst erfolgreich. Die Siegerehrung fand kürzlich im Zuge der Skills Week statt.

David Fischer und Dominic Fuchs holten mit ihrer App „My Eat“ den Sieg in der Kategorie „Experts“. „Unsere App richtet sich an die Mitarbeiter unseres Unternehmens“, sagen die IT- und Systemtechniker David Fischer und Dominic Fuchs. „Mit ,My Eat' werden die Menüs der ganzen Woche digital dargestellt. Die Köche können die verfügbaren Mahlzeiten für jeden Tag hineinstellen, die Mitarbeiter können das gewünschte Menü bequem auswählen und bestellen.“

David Ebner, Vanessa Schaufler und Dominik Tanzer landeten mit ihrer App „Safety2Go“ auf Rang zwei in der Kategorie „Professionals.“ „Mit ,Safety2go' wird es den Mitarbeitern im Unternehmen ermöglicht, sich über Sicherheitshinweise und Schichtübergaben zu informieren. Auch auf den Schichtplan kann zugegriffen werden“, erklären Mechatroniker David Ebner, Industriekauffrau Vanessa Schaufler und Dominik Tanzer, Werkzeugbautechniker sowie Elektroanlagen- und Betriebstechniker.

Die Siegerinnen und Sieger des Lehrlingshackathons wurden im Rahmen der erstmals von 20. bis 24. März stattfindenden Skills Week Austria gekürt. Diese bietet Unternehmen eine neue Plattform, um sich jungen Menschen zu präsentieren – und Fachkräfte der Zukunft zu gewinnen. Die ersten beiden Plätze pro Kategorie sind berechtigt, am Bundeshackathon & WKÖ Coding-Day im Oktober in Wien teilzunehmen.

Mehr Infos zum NÖ Lehrlingshackathon gibt es auf www.lehrlingshackathon.at.

