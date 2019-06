Die berühmte Eötvös- Loránd-Universität Budapest hat Universitätsprofessor Rudolf Welser zu ihrem Ehrendoktor ernannt. Der international renommierte Rechtswissenschafter erhielt diese überaus seltene Auszeichnung in Würdigung seiner großen Bedeutung auf dem Gebiet des Privatrechts.

Welser war von 1971 bis 2007 Vorstand des Instituts für Zivilrecht der Universität Wien und leitet seither die Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform an dieser Universität. Seine wissenschaftlichen Arbeiten sind europaweit bekannt.

Seit 2013 ist er Ehrenbürger von Ybbsitz. Zur Verleihung des Ehrendoktorates reiste auch eine Delegation aus Ybbsitz nach Budapest: Bürgermeister Gerhard und Gertraud Lueger, Nationalrat Andreas und Barbara Hanger gratulierten ebenso wie Altbürgermeister Josef Hofmarcher und Bertl Sonnleitner. Auch Österreichs Botschafterin in Ungarn Elisabeth Ellison-Kramer überbrachte Welser, seiner Frau Honorarprofessorin Irene Welser und seiner Tochter Theresia Franziska Glückwünsche.

Nach den Doktoraten in Istanbul (Türkei) und in Arad (Rumänien) ist das Budapester das dritte an Welser verliehene Ehrendoktorat.