Ehrenring für Pater Severin Ritt

Am Sonntag, 28. August, wurde Pfarrer Pater Severin Ritt für sein Wirken in der Pfarre Ybbsitz der Goldene Ehrenring samt Ehrenurkunde verliehen. Am Ende des Gottesdienstes würdigte Bürgermeister Gerhard Lueger in einer Festrede den stets pflichtbewussten Seelsorger und Verwalter der Pfarre. Pater Severin Ritt wird mit Ende August in das Benediktinerstift Seitenstetten zurückkehren.

Geboren wurde Pater Severin im Juli 1950 in Waidhofen und auf den Namen Leopold getauft. Nach dem Abschluss im Stiftsgymnasium Seitenstetten trat er in den Benediktinerorden ein und erhielt den Ordensnamen Severin. Es folgten fünf Jahre Theologiestudium in Salzburg. Er erhielt 1975 die Priesterweihe in der Stiftskirche, es folgte ein Pastoraljahr in Wolfsbach und St. Pölten.

Danach wirkte er als Erzieher im Konvikt Seitenstetten und Religionslehrer in Wolfsbach. Von 1981 bis 1988 war er Kaplan in Ybbsitz, in dieser Zeit war er für die Katholische Jugend zuständig. Von 1988 bis 2011 war er Pfarrer in der Pfarre Aschbach und seit 2011 hat er die Pfarre Ybbsitz als Pfarrer geleitet. In seiner Zeit als Pfarrer waren ihm stets laufende Renovierungen und vorbildliche Instandhaltung des Pfarrhofs, der Kirche und des Friedhofs ein großes Anliegen. Zur großen Freude des Pfarrers wurde im Jahr 2019 eine neue Friedhofsglocke von der Firma Perner in Passau angeschafft.

Bürgermeister Lueger betonte: „Zu seinen Anliegen gehörte auch eine perfekt eingestellte Mikrofonanlage – das Wort Gottes sollen alle hören, und eine schön gestaltete würdige Liturgie – alle sollen durch das Mitfeiern der Eucharistie Halt im Leben finden können.“ Auch wurden durch viele Projekte und Sammlungen von Spenden sozial Schwache unterstützt.

Bürgermeister Lueger abschließend: „Die Gemeinde wünscht dir viel Gesundheit und alles Gute für deine neuen Aufgaben. Du hast segensreich in Ybbsitz gewirkt, daran werden wir uns noch lange erinnern.“

