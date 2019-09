Das Bildungswerk Niederösterreich (BhW) holt besondere barrierefreie Projekte vor den Vorhang: Bereits zum zweiten Mal wurde mit dem „Barrierefrei-Preis“ auf die Themen Barrierefreiheit, Inklusion und Behinderung aufmerksam gemacht und vorbildliche Projekte in dieser Hinsicht wurden ausgezeichnet.

Auch die Gemeinde Ybbsitz darf sich in Sachen Barrierefreiheit als Vorbild bezeichnen: Sie wurde in der Kategorie „Innovation“ für den Hebelift im Freibad in Ybbsitz ausgezeichnet. Dieser Hebelift wurde zum Start der Badesaison 2019 im Erlebnisbad der Gemeinde installiert. Anpacken, wo Bedarf ist, und eine Lösung aus eigener Kraft zu schaffen – das war die Motivation für dieses Projekt. Der Lift wurde auf Eigeninitiative von Bademeister Wolfgang Huemer und in Zusammenarbeit mit Gemeinde, Wirtschaft und örtlichen Institutionen realisiert. Der Hebelift ermöglicht es nun auch Menschen mit Beeinträchtigung, das Ybbsitzer Freibad zu benutzen.

„Den Ausgezeichneten kommt Wertschätzung für ihr Engagement und ihren Weitblick für dieses wichtige Thema zu“, sagte BhW-Geschäftsführerin Therese Reinel bei der Preisverleihung. Und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die mit Landesrat Ludwig Schleritzko die Preise vergab, unterstrich: „Unser gemeinsames Ziel ist es, den Abbau von Barrieren voranzutreiben.“ Sie ruft andere Gemeinden und Vereine auf, diese Projekte und Maßnahmen nachzumachen.