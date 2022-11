Fahrzeugüberschlag: Suche nach Unfalllenker

Zu einem Fahrzeugüberschlag am Nothberg wurde die Freiwillige Feuerwehr Ybbsitz am Donnerstagabend der Vorwoche gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Einsatzort wurde ein Pkw am Dach liegend vorgefunden. Vom Lenker, der von Ersthelfern bereits aus dem Fahrzeug befreit worden war, fehlte jedoch jede Spur.

Lenker leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht

Die Einsatzkräfte starteten eine Suchaktion, im Zuge derer der Unfalllenker ausfindig gemacht werden konnte. Er wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und mit leichten Verletzungen ins Landesklinikum Waidhofen transportiert. Die Feuerwehr Ybbsitz sicherte die Unfallstelle ab und führte die Fahrzeugbergung mittels Seilwinde durch. Anschließend wurde das auslaufende Betriebsmittel gebunden und die Straße gereinigt. Die Feuerwehr Ybbsitz war mit 22 Mann im Einsatz.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.