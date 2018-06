Zum Nabel der europäischen Schmiedewelt mauserte sich am Wochenende wieder die Gemeinde Ybbsitz. Denn die anerkanntesten Meister der Zunft trafen sich, nicht nur um gemeinsam zu schmieden, sondern auch um dem vielleicht berühmtesten Vertreter ihrer Zunft Alfred Habermann zu gedenken, dessen Todestag sich zum zehnten Mal jährte.

Dafür wurde ein eigenes Symposium für den Samstagvormittag anberaumt, bei dem Architekt Joseph Hofmarcher Schüler, Verwandte und Weggefährten des gerne als Schmiedepapst hofierten Wahl-Ybbsitzers auf das Diskussionspodium bat. Gattin Maria und Neffe Poldi Habermann, längst selbst ein international anerkannter Metallgestalter, erzählten aus ihren Erfahrungen mit Alfred Habermann. Der Herausgeber des Schmiedemagazins „Hephaistos“ Peter Elgaß präsentierte dabei die neu aufgelegte Monografie Alfred Habermanns, die mit einem Vorwort von Bertl Sonnleitner aktualisiert worden war.

Am Ybbsitzer Marktplatz herrschte drei Tage lang buntes Schmiedetreiben, bei dem Teilnehmer, unter anderem aus Australien, Luxemburg, Russland, Tschechien und Österreich, an einem Schmiedewettbewerb um Preise und Anerkennungen wetteiferten. Die Fachjury unter Vorsitz des ehemaligen HTL-Direktors Schmiedemeister Gernot Walter hatte es nicht leicht, aus 39 hochwertigen Einreichungen zehn Preisträger auszuwählen, die sich auf acht Nationen aufteilten.

Programm reichte von Rock, Jazz bis zu Filzen

Entlang der Schmiedemeile gab es Dutzende Highlights für Schmiedeinteressierte, das Zweitagesfest „Blechklang“ sorgte mit Musik von der Kapelle Kürnberg, der Innsbrucker Böhmischen und Ybbstola Blech für Unterhaltung. An den Abenden gab es im Rahmen des FerROCKulums Konzerte mit der Gruppe Piša und DJ Wahnsinn Walter Seisenbacher im Eybl Hammer sowie Jazz und Rock der Paul Autobus Bruchband am Marktplatz.

Die erste europäische Filzmeile wurde von Cornelia Spiegl grundgelegt, wobei Ferraculum-Besucher mit ihren hier unter der Anleitung der Mostviertler Filzwerkstatt hergestellten Filzprodukten die Strecke quer über den Marktplatz mit Filzprodukten ablängten.

Das Ferraculumfest selbst wurde 1998 ins Leben gerufen und findet seither in zweijährigem Rhythmus in Ybbsitz statt. „Das Interesse der Besucher steigt genauso stetig an wie der Zuspruch der Schmiede aus ganz Europa“, sagte Bürgermeister Josef Hofmarcher.

Dass Schmieden in Ybbsitz 2010 von der UNESCO in die nationale Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde, verdankt der Ort Initiativen wie dieser und der Tatsache, dass Schmieden im Kleinen Ybbstal nicht nur lebendig geblieben ist, sondern auch in Schmiedekursen an Interessierte und in der Schmiedeakademie an die Jugend weitergegeben wird.