Bereits zum zwölften Mal luden Gemeinde und Schmiedezentrum Ybbsitz zum Ferraculum. In Coronazeiten wurden weite Teile der Veranstaltung heuer allerdings ins Internet verlegt. So waren Schmiede aus ganz Europa aufgefordert, einen Wettbewerbsbeitrag zum Thema „floral“ per Post nach Ybbsitz zu schicken.

Am Freitag, 26. Juni, tagte die Jury unter Vorsitz der Galeristin Andrea Jünger, die in der Wiener Panigl gasse im vierten Bezirk eine Galerie betreibt. Aus den 32 eingesendeten Arbeiten wurden sechs Preisträger und zwei Sonderpreise ermittelt. Zwei der Preise blieben in Ybbsitz: Die Dozenten der Schmiedeakademie Nikolaus Frühwirt und Thomas Hochstädt wurden für ihre Arbeiten ausgezeichnet. Weitere Preise gingen nach Russland, Deutschland, in die Ukraine und die Slowakei. Die beiden Sonderpreise gingen nach Deutschland und Italien.

Am Samstag, 27. Juni, fand ein Festakt mit geladenen Gästen und eingeschränktem Zutritt statt. Bürgermeister Gerhard Lueger und der Präsident des Schmiedezentrums Josef Hofmarcher leiteten die Zeremonie, bei der traditionell die Feuerschale der Skulptur „Europa wächst zusammen“ entzündet wurde. Um die internationale Reichweite sicherzustellen, wurde der Waidhofner Filmer Maximilian Weiss damit beauftragt, Jurysitzung, Ausstellung und Festakt filmisch für das Internet aufzubereiten.

„Das Ferraculum ist auf großes internationales Interesse gestoßen, die Zugriffe auf die Homepage schmiedeninybbsitz.at waren herausragend hoch“, sagt Altbürgermeister Hofmarcher. Auch Bürgermeister Gerhard Lueger bezeichnet die Veranstaltung als geglückt: „Es war die Austragungsart der Coronapandemie geschuldet, der Ablauf war perfekt und das internationale Interesse groß.“

Die Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten im Haus FeRRUM wird bis Ende August 2020 zu besichtigen sein. Infos: www.schmiedeninybbsitz.at.