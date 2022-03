Firma Seisenbacher: Fortbestand ist gesichert

Die Wiener Beteiligungsfirma Aeiphoria Capital hat den insolventen Bahnausstatter Seisenbacher GmbH übernommen. Werner Pumhösel leitet das Unternehmen bereits seit 2016 und ist seit April 2020 Eigentümer. Der Firmenchef ist nach dem Besitzerwechsel erleichtert. „Ich bin über diese ideale Lösung sehr froh. Damit haben wir die Grundlage für die weitere Zukunft unseres Unternehmens geschaffen“, sagte Pumhösel. Die unerwarteten Verluste der US-Tochter in der Corona-Krise hatten zuvor den Mutterbetrieb in NÖ in eine wirtschaftliche Schieflage gebracht.

Die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen durchkreuzten zuletzt die ehrgeizigen Pläne mit dem neuen Werk in Rochester (US-Bundesstaat New York). „Der Schritt auf den amerikanischen Markt ist grundsätzlich schon ziemlich anspruchsvoll. Doch in der Corona-Krise und den damit verbundenen Reisebeschränkungen für die USA konnten wir unsere amerikanische Tochter nicht mehr in der notwendigen Form unterstützen“, erinnert sich Pumhösel.

Mangelnde Materialverfügbarkeit, Probleme mit den Lieferketten und steigende Rohstoffpreise verschärften die Situation. Der Weg in einen außergerichtlichen Ausgleich gelang nicht. Die Insolvenz und die Suche nach einem Investor folgten. Die Rettung kam nun mit der Wiener Investorengruppe Aeiphoria Capital. Die von Thomas Maidorfer, Felix Porsche und Martin Wodak gegründete Beteiligungsgesellschaft ist auf Mobilität und Life Sciences spezialisiert.

Die neuen Eigentümer wollen die Transformation der Technologiefirma zum innovativen Anbieter von Komplettlösungen für die Schienenfahrzeugindustrie beschleunigen. Stellenabbau oder eine Standortveränderung sei nicht geplant. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Seisenbacher hat sich bei der Ausstattung von Zügen, U-Bahnen und Straßenbahnen international einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Führende Hersteller von Siemens über Alstom bis Stadler schätzen die Qualität aus dem Mostviertel.

Gute Chancen als smarter Innenausstatter

Der Sprecher der Investorengruppe, Thomas Maidorfer, bezeichnete Seisenbacher als „Hidden Champion der zukunftsweisenden Mobilität“. Die Innovationskraft soll künftig gestärkt werden. „Wir wollen den begonnenen Wandel zum smarten Innenausstatter für die Schiene noch stärker vorantreiben“, sagte Maidorfer.

Am Standort Ybbsitz wird das Produktportfolio in Richtung innovativer Komplettlösungen weiterentwickelt. In Forschung und Entwicklung soll verstärkt investiert werden. Die neuen Eigentümer sehen „große Wachstumschancen in Österreich, aber auch in Europa und Nordamerika“. Bahnen werden im Zuge der Pläne zur Reduzierung von Emission in Österreich und ganz Europa ausgebaut und modernisiert. Davon will Seisenbacher profitieren. „Wir sehen angesichts der Renaissance der Bahn im verstärkten Kampf gegen den Klimawandel große Wachstumschancen für unser Unternehmen“, sagt Pumhösel. Seisenbacher bietet beispielsweise ein Tischsystem namens CATS (Crash Absorbing Table System), mit dem im Fall eines Zusammenstoßes die Aufprallenergie absorbiert und das Verletzungsrisiko für die Bahngäste minimiert werde.

Seisenbacher erzielte 2020 einen Umsatz von 34,4 Millionen Euro und beschäftigt 84 Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde 1934 von Hans Seisenbacher als Schlosserei gegründet. 2010 spezialisierte sich die Firma auf Interior-Bauteile für die Schienen- und Fahrzeugindustrie. -LL-

