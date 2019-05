Intendantin Anneliese Fuchsluger lädt von 25. Mai bis 2. Juni zur Klangschmiede. Der Auftakt gehört am 25. Mai den Kindern. Seit September wird mit Schülern der Neuen Mittelschule und des Musikschulverbands das berühmteste Werk Mozarts in einer vereinfachten Fassung erarbeitet. Als Papageno wirkt der Ybbsitzer Bariton Richard Helm mit.

Bei einem Volksmusikabend dreht sich am 29. Mai alles um die Jagd. Richard Deutinger führt durch den Abend, bei dem die Salzburger Musikanten, die 7/8 Sänger, der Jagdhornverein Windhag sowie die Familienmusik Fuchsluger mitwirken.

Tangomusik des Cuarteto Cameselle steht am 30. Mai in der Firma Aigner auf dem Programm. Gesang- und Musikverein gestalten am 1. Juni die Abendmesse in der Pfarrkirche. Der weltberühmte Bass Günther Groissböck konzertiert am 2. Juni mit dem Ensemble Klangschmiede unter der Leitung von Tobias Wögerer in der NMS.