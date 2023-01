Gespannfahrer in der Prolling

Werbung

Das Dreikönigstreffen ist seit zwei Jahrzehnten eine Sache für Puristen. Denn die meisten der rund zwei Dutzend aus ganz Österreich und Deutschland anreisenden Biker und vor allem Gespannfahrer zieht es vor, bei dem Treffen in Zelten zu übernachten. Auch wenn heuer die Temperaturen nachts kaum unter den Gefrierpunkt sanken, ist eine Nacht im Schlafsack nicht jedermanns Sache.

„Ich schätze dieses Treffen in Ybbsitz, weil sich im Winter nur die Echten und Härtesten das antun“, sagt Michael Brandl, der gemeinsam mit Markus Pohl aus Saulburg bei Straubing im Bayerischen Wald zum Dreikönigstreffen gekommen war. In sechs Stunden haben sie auf ihren BMW R1200 GS die 300 Kilometer zurückgelegt. „Wir haben bei solchen Biker-Wintertreffen aber auch schon Temperaturen von minus 25 Grad erlebt“, erzählt Brandl. Auch wenn es in Ybbsitz heuer relativ temperiert zugegangen ist, wartet in drei Wochen bereits das nächste Abenteuer. „Wir fahren nach Norwegen, wo von Bergen aus die Kristallrallye gefahren wird“, sagt Pohl.

Dann haben sie jedenfalls nächstes Jahr eine neue Geschichte, die sie beim Dreikönigstreffen Bikerfreunden in der Prollinger Wärmestube über einen heißen Punsch gebeugt erzählen können.

