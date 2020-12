Der Musikverein trauert um eines seiner treuesten Mitglieder. Gottfried Kloimwieder, Altbauer auf dem Hof „Neuhaus“, starb am Sonntag, 22. November, im Kreise seiner Familie.

Es ist selten, dass ein Musikant die Ehrenmedaille in Gold des NÖ Blasmusikverbands für 70 Jahre Tätigkeit in einer Kapelle erhält, während er noch aktiv in einer Musikkapelle mitspielt. Gottfried Kloimwieder wurde diese Ehre zuteil. Und es ist nur eine von vielen Auszeichnungen, die er im Laufe seines Musikantenlebens erhielt. Bereits in den Vierzigerjahren trat er der Musikkapelle bei. Von 1969 bis 1971 war der Klarinettist Kapellmeister. Er sei eingesprungen, „weil sonst niemand da war“, erzählte er einmal.

Neujahrskonzerte und Zeltfeste

Von 1977 bis 1985 folgten acht Jahre als Obmann des Musikvereins. In diese Zeit fallen neben den ersten Neujahrskonzerten auch die ersten vom Verein veranstalteten Zeltfeste, groß aufgezogen mit Ringelspiel und Autodrom auf der „Sandlehener Wiese“. Vielen „Spielereien“ gehörte er ebenfalls an. Bereits in den 1960er-Jahren war er Ensemblemitglied in der legendären Tanzkapelle Mimra.

Gut in Erinnerung bleiben die rund 25 Kathreintänze, die er mit einer Partie der Musikanten bis Ende der 1990er-Jahre in Wien spielte. Im „Haselgraben-Trio“ wertete er Ausfahrten mit der Gemeinde und den Ybbsitzer Schmieden – auch ins Ausland – musikalisch auf, genauso wie auch in kleinen Besetzungen auf zahlreichen Seniorenbällen in der Region.

Ein besonderes Anliegen war Kloimwieder die Ausbildung junger Musiker. Lange bevor sich das Musikschulwesen dieser Aufgabe annahm, organisierte er im Musikverein selbst den Instrumentalunterricht. Viele Musiker haben bei ihm ein Ins trument gelernt. Unaufdringlich und mit viel Humor beeindruckte er: ein feiner Mensch.