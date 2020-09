Dass Ybbsitz über eine gut sortierte Bücherei für alle Altersgruppen und Leseinteressen verfügt, ist vor allem dem Engagement von Edith Sonnleitner zu verdanken. Die nimmermüde Bibliothekarin der „Rudolf Kremayr Bibliothek mit Spezialbibliothek Metall“ legt nun das Lesezeichen zur Seite, nachdem sie die Bücherei 21 Jahre ehrenamtlich geleitet hat.

„Für mich war Lesen von Kindheit an ein Abenteuer und ein Hobby, das nie seine Faszination verloren hat“, sagte Sonnleitner am Sonntag, als sie von Bürgermeister Gerhard Lueger für ihr Engagement als Grande Dame des Lesens geehrt wurde. „Edith Sonnleitner war mit Herzblut, Freude, Liebe und Einsatzbereitschaft Bibliothekarin“, sagte Lueger.

Sonnleitner, die bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 1999 in einer Buchhandlung gearbeitet hatte, hat nicht nur die Rudolf Kremayr Bibliothek zu dem gemacht, was sie heute ist, sondern auch die digitale Inventarisierung durchgeführt. Das Amt übernimmt nahtlos Brigitte Schwarenthorer, die schon bisher in der Bücherei mitgearbeitet hat. Auszeit gönnt sich Schwarenthorer keine: Am 31. August tritt sie als Gemeindemitarbeiterin in den Ruhestand, tags darauf am 1. September übernimmt sie die ehrenamtliche Leitung der Bücherei.