Herbsttage: Kammermusik, Chor und Menü begeisterten

Die Herbsttage finden heuer nach einer Pause im Vorjahr von 7. bis 26. Oktober wieder statt. Sie boten einen Höhepunkt nach dem anderen.

Nicht nur Einkaufshighlights, Sonderaktionen und die Schnäppchenjagd standen auf dem Programm. Gastronomen boten Schmankerl und die Mostheurigen luden und laden noch zur Bauernjause. Als sportlicher Höhepunkt findet am kommenden Wochenende die Prochenberg Trophy mit Mountainbike-Bergrennen am Sonntag, 24. Oktober, und Berglauf am Dienstag, 26. Oktober, jeweils um 10 Uhr statt.

Am Samstag, 16. Oktober, lud der Chor Ybbsitz zu einem Höhepunkt, der es verstand, Chorgesang, Kammermusik und Kulinarik zu einem Event zu bündeln.

Dabei gelang es Chor-Leiter Micha Sengschmid bestens, interessante Chormusik mit Kammermusik des „DASS Quartetts“ und einem tollen Drei-Gänge-Menü des Gasthauses zum Goldenen Hirschen zu kombinieren.