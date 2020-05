Ein etwa 200 Kilogramm schweres Kalb stürzte in der Nähe der „Reitbauer-Mauer“ über felsiges Gelände in die Tiefe. Dabei verletzte sich das Tier am rechten Vorderfuß und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Die Florianis errichteten eine Holzkonstruktion aus einer Schaltafel und Staffeln. Mit dieser und einer Seilwinde retteten die Einsatzkräfte das geschockte Tier. Das Kalb war, bis auf den verletzten Fuß, wohlauf.