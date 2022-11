Kalb aus Grube gerettet

Am Samstagmorgen, 5. November, stürzte um sechs Uhr in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Schwarzois ein Kalb in eine Güllegrube.

Da die Landwirte technisch nicht in der Lage waren, das Tier zu bergen, wurde die Freiwillige Feuerwehr Ybbsitz telefonisch alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass das Kalb in der Güllegrube offenbar unverletzt geblieben war. Es konnte daher mittels Hebegurten und zwei Greifzügen durch eine schmale Öffnung aus der Grube gezogen werden.

Die Feuerwehr Ybbsitz war mit einem Fahrzeug und sieben Mann dreieinhalb Stunden im Einsatz.

