Am Freitag gaben sechs Firmen im Bereich des Gewerbeparks Haberlehen ihren Mitarbeitern die Gelegenheit, sich im Laufe des Vormittags auf Corona testen zu lassen. Ausgegangen war die Initiative von duomet-Geschäftsführer Willibald Hilbinger und FUSO-Geschäftsführer Andreas Högn. Ihnen schlossen sich die Unternehmen Aigner, Hanger, hmw und die Kanzlei Bernreitner an.

Die Abwicklung der Tests war minutiös getaktet. Jeder Firma war ein Zeitfenster zugeordnet, wobei die Testwilligen aufgefordert waren, zu Fuß zur Testung zu kommen, um persönliche Begegnungen zu vermeiden.

„Ich konnte am Freitag guten Gewissens meine Mutter besuchen.“ Willibald Hilbinger, duomet

Die Teststraße war in einer Halle der Firma duomet eingerichtet. Ein Einbahnsystem führte den Besucherstrom an die Teststation, wo medizinisches Personal des Arbeitsmedizinischen Zentrums für Indus trie, Handel & Gewerbe (AMZ) mit Sitz in Fischamend die Tests abnahm. „Die gemeinschaftliche Testung sehen wir als ein Zeichen gutnachbarschaftlicher Kooperation“, sagt Hilbinger, der sich über eine hohe Testquote von über 87 Prozent im eigenen Betrieb freut.

Bei duomet tragen seither jene, die sich nicht testen lassen wollten, freiwillig ständig FFP2-Masken, während die negativ Getesteten sich erst ab Verlassen des eigenen Arbeitsplatzes nur gewöhnliche Schutzmasken überstreifen.

„Die Teilnahmequote war in den Firmen unterschiedlich hoch“, sagt Hilbinger. Insgesamt wurden 131 von gut 200 Beschäftigten in den sechs Firmen getestet. „Es wurden bei sämtlichen Getesteten negative Testergebnisse erzielt“, berichtet Hilbinger. Die Testung befreit allerdings nicht vor weiteren Vorsichtsmaßnahmen.

„Das Vermeiden aller Massenzusammenkünfte in der Garderobe, das Abstandhalten bei der Stempeluhr, das Händewaschen und die regelmäßige Desinfektion bleiben Fixpunkte im Arbeitsalltag“, sagt Hilbinger. Durch Informieren und Aufklären, so die Devise der Firmen, wolle man den Betrieb bis Weihnachten Covid-frei halten. Für Hilbinger hatte der Testtag auch einen ganz persönlichen Bonus: „Ich konnte noch am Freitag guten Gewissens meine Mutter besuchen.“