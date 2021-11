Klangschmiede Ybbsitz: „Veranstalter haben es jetzt schwer“

Bei einem Kammermusikabend mit Musik von Antonio Vivaldi und Astor Piazzolla hätte heuer die Ybbsitzer Klangschmiede bereits Anfang Dezember eingeläutet werden sollen. Diese Veranstaltung wurde bereits abgesagt.

Ob das musikalische Krippenspiel „Bübchens Weihnachtstraum“ von Engelbert Humperdinck am Samstag, 18. Dezember, in der Pfarrkirche stattfinden kann, steht derzeit auf Messers Schneide. „Wir wissen nicht, welche Corona-Bestimmungen für so ein Konzert gelten“, sagt Klangschmiede-Intendantin Anneliese Fuchsluger. Dabei wird an den beiden Ybbsitzer Schulen und in der Musikschule seit September emsig geprobt.

„Standortleiterin Birgit Buck und die Musiklehrerinnen der Schulen und der Musikschule sind mit großem Engagement und mit Begeisterung dabei“, sagt Fuchsluger. „Es täte mir wirklich leid, wenn all diese Proben nicht von einer Aufführung gekrönt werden könnten.“

Dabei wäre die Aufführung des Krippenspiels eine kleine Sensation. „Kaum jemand kennt das Stück und es war schwierig, überhaupt Noten aufzutreiben, weil das Werk erst nachträglich rekonstruiert werden konnte.“ Es ist laut Fuchsluger eine wunderbar charmante Musik. Noch dazu, wo heuer Humperdincks 100. Todestag ansteht. Fuchsluger: „Noch haben wir nicht abgesagt, denn wir hoffen auf ein Weihnachts-Veranstaltungswunder.“

Volksmusik, Klassik und Country im Mai

Für kommenden Mai, wo die Klangschmiede traditionell rund um Fronleichnam anberaumt ist, hält Fuchsluger bereits ein hochkarätiges Programm bereit. Es wird wieder Kammermusik, aber auch Blasmusik mit dem Ybbsitzer Musikverein und Gesang mit dem Chor Ybbsitz geben. Als Überraschungsgast wird „The Groovecake Factory“ rund um Frontman Daniel Gutmann und Bassistin Lilli Rollenitz in Ybbsitz gastieren. Das ist Österreichs einzige Country Band, die es geschafft hat, in der Country-Hochburg Texas den „Rising Star Award“ zu erhalten. „Wir planen und haben Freude daran, Engagements zu vereinbaren, aber ob dann überhaupt etwas stattfinden kann, steht in den Sternen“, sagt Fuchsluger: „Veranstalter haben es jetzt wirklich schwer!“