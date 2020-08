Am Mittwoch, 5. August, wurde in der Früh von Monteuren der Kraftwerksfirma Jank die Wehrklappe in die Wehrkrone des Kraftwerks „Am Wöhr“ montiert. Die sieben Tonnen schwere Metallkonstruktion wurde mit einem Lastenkran vom Tieflader gehoben und auf der Wehranlage in Stellung gebracht. Bereits das Austarieren der Last verlangte Präzision und viel Fingerspitzengefühl der Monteure, bevor die Metallkonstruktion in der Wehrkrone verankert werden konnte.

Ob die Montage durchführbar sein würde, stand bis zuletzt anhand des Pegelstandes der Kleinen Ybbs nicht fest. „Erst in den Abendstunden des Dienstags zeigten die Niederschlags- und Wasserstandsprognosen darauf hin, dass eine gefahrlose Montage möglich sein würde, und es gab grünes Licht für heute“, sagte Baumeister Alfred Schaufler, der bei der Montage anwesend war.

Am Dienstag waren die Durchflussmengen noch bei bis zu 28 Kubikmetern pro Sekunde und damit nur rund 30 Prozent unter der Hochwassermarke von 38 Kubikmetern gelegen. „Den Tag über waren dann die Durchflussmengen stark rückläufig“, sagte Schaufler. Tatsächlich wäre eine Montage bei einer Wasserführung von mehr als acht Kubikmetern Wasser pro Sekunde in Hinblick auf die Schweiß- und Betonierungsarbeiten zur Fixierung der Klappe auf der Wehrkrone nicht möglich gewesen. Bei der Montage führte die Kleine Ybbs schließlich rund sechs Kubikmeter Wasser pro Sekunde.

Die Gemeinde investiert derzeit insgesamt 950.000 Euro in die ökologische Stromversorgung mit dem Bau des Flusskraftwerks „Am Wöhr“ an der Kleinen Ybbs im Ortsgebiet. Dieses soll künftig rund ein Drittel des Strombedarfs der Gemeinde samt Freibad, Schulen, FeRRUM, Haus der Begegnung und Straßenbeleuchtung abdecken.