Neue Schwanara-Single veröffentlicht

Mit seiner Band Schwanara verknüpft der gebürtige Ybbsitzer Manuel Kurz seit 2018 Rock- und Pop-Musik mit erfrischenden Mundarttexten. Neben Kurz, der den Bass zupft, gehören noch Sänger Fabian Schwan, Gitarrist Tommy Wenig und Schlagzeuger Johannes Gungl zur in Wien ansässigen Band. Nach den Singles „Depp“, „Afoch“, „Geh ma ned am Oasch“, „Nie anders“ und „Madame“ hat das Quartett am vergangenen Freitag die neue Single „Spezi“ veröffentlicht. „In dem Song geht es um die wahre Freundschaft und um die eine Freundin bzw. den einen Freund, die oder den man ein Leben nicht vergisst und mit welcher oder welchem man wunderschöne und warme Erinnerungen an früher teilt“, führt Kurz aus. Zu hören ist „Spezi“ auf allen großen Streaming-Plattformen. Das Video ist auf YouTube abrufbar.

