Im Jahr 1991 gab die ARGE „Ybbsitz gestalten“ den ersten Ybbsitzer Kapellenführer, verfasst von Hermann Helm, in Form einer einfachen Broschüre heraus. Mittlerweile ist diese bereits seit Langem vergriffen.

Außerdem hat sich in den letzten 27 Jahren in der Gemeinde so einiges geändert. Einige der im Kapellenführer aufgelisteten religiösen Kleindenkmäler sind verschwunden, neue sind dazugekommen. Aus diesem Grund beschlossen Brigitta und Hermann Helm, einen neuen Kapellenführer herauszugeben. Rund 180 Objekte im gesamten Gemeindegebiet und in der Pfarre suchten die beiden auf und fotografierten und dokumentierten sie. Am Mittwoch, 31. Oktober, 20 Uhr, wird das Ergebnis ihrer Arbeit im FeRRUM der Öffentlichkeit präsentiert.

Der Kapellenführer gibt mit Bildern und Infos Einblicke in das Kulturgut des Ortes und macht Lebens- und Glaubensgeschichten nachvollziehbar. Das Buch ist nach Katastralgemeinden gegliedert und im Anhang sind auch die Stationen der bisher vom Katholischen Bildungswerk durchgeführten Kapellenwanderungen angegeben. „Mit dem Kapellenführer geht es uns weniger um kunstgeschichtliche Details, sondern vielmehr um die Beziehung, die die Menschen zu ihren Andachtsstätten haben“, meinen die Autoren.