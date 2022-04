prima la musica: Sophie Heim bei Bundesbewerb

Werbung

Von 9. bis 14. März konnten zahlreiche junge Talente ihre musikalischen Fähigkeiten beim niederösterreichischen Landeswettbewerb prima la musica in St. Pölten präsentieren. Unter ihnen auch fünf Musikerinnen aus Ybbsitz, die zum Musikschulverband Waidhofen/Ybbstal gehören. In der Kategorie „Kammermusik für Holzblasinstrumente“ AG B erreichte Klara Hochstrasser am Fagott mit ihrem Ensemble „Klapahamas“ einen 1. Preis mit Auszeichnung.

Auch in den Solo-Wertungen konnten die Musiktalente aus Ybbsitz überzeugen. Emilia Heim erzielte in der AG II am Klavier einen 1. Preis und Assunta Moser, ebenfalls am Klavier, in AG III einen 3. Preis.

Besonders in diesem Jahr war auch, dass zwei Schülerinnen aus Ybbsitz in der Wertungskategorie „Orgel“ am Wettbewerb teilnahmen. Die beiden jungen Organistinnen Elisabeth Tanzer und Sophie Heim spielten am Wettbewerbstag im Konservatorium für Kirchenmusik in St. Pölten. Elisabeth Tanzer erhielt in der AG III einen 2. Preis.

Sophie Heim trat in der AG IVplus an und erspielte sich dabei Gold – mit einem ausgezeichneten Erfolg. Damit hat sie die Berechtigung, am Bundeswettbewerb, welcher von 20. bis 31. Mai in Feldkirch in Vorarlberg stattfindet, teilzunehmen.

