Probleme mit Ampel auf B 22

Bis spätestens Mai sollen die Arbeiten an der B 22 zwischen dem Haus Reisinger und dem Riess-Berg abgeschlossen sein. Im Frühjahr stehen noch Restarbeiten an, wofür es abermals eine Ampelregelung bei der Baustelle geben wird. Wie die NÖN berichtete, gab es hier im Spätherbst immer wieder Probleme mit zu kurzen Grünphasen. In einer Anfragebeantwortung des NÖ Straßendienstes heißt es nun, dass die Restarbeiten in Summe nur noch rund drei Wochen dauern würden und die Ampel nur mehr auf wesentlich kürzeren Teilbereichen eingesetzt werde, wodurch sich eine geringere Verkehrsbeeinträchtigung ergebe. Für das Auftragen der Asphaltdecke sei an einem Sonntag eine Gesamtsperre der B 22 samt großräumiger Umleitung nötig.

Die Probleme mit der Ampelsteuerung habe es hauptsächlich wegen undisziplinierter Autofahrer, die noch bei Rot in die Ampel eingefahren seien, gegeben, heißt es weiter. Das verwendete Ampelmodell verfüge nämlich über Sensoren, welche – sollte ein Auto noch bei Rot in die Baustelle einfahren – die gegenüberliegende Ampel ebenfalls auf Rot schalten würde, um ein beidseitiges Einfahren zu unterbinden. Deshalb sei ein vernünftiges Verhalten der Autofahrer Grundvoraussetzung dafür, um Chaos zu verhindern, heißt es.

