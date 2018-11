In einem Festakt wurde der nagelneue Ybbsitzer Kapellenführer im FeRRUM vorgestellt. Die Autoren – Brigitta und Hermann Helm – haben sich penibel auf die Suche nach Kapellen, Bildstöcken, Weg- und Gipfelkreuzen, Gedenktafeln, Bildern und anderen religiösen Kleindenkmälern gemacht. Rund 180 Objekte haben sie über das Gemeindegebiet verstreut gefunden, erforscht, beschrieben und bildlich dokumentiert.

„Eine wertvolle Bestandsaufnahme, die den alten Kapellenführer aus dem Jahr 1991, der damals von der ARGE Ybbsitz gestaltet und aufgelegt wurde, aktualisiert und bereichert“, sagt Bürgermeister Gerhard Lueger. Denn es hat sich in den verstrichenen 27 Jahren so einiges geändert. Einige der damals aufgelisteten religiösen Kleindenkmäler sind verschwunden, neue sind dazugekommen. „Aus diesem Grund beschlossen wir, den aktuellen Bestand zu dokumentieren“, sagten Brigitta und Hermann Helm, die am 31. Oktober das 200-seitige Buch druckfrisch vorstellten.

Der Kapellenführer gibt mit Bildern und Infos Einblicke in das Kulturgut des Ortes und macht Lebens- und Glaubensgeschichten nachvollziehbar. Das Buch ist nach Katastralgemeinden gegliedert und im Anhang sind auch die Stationen der vom Bildungswerk durchgeführten Kapellenwanderungen angegeben. Hermann Helm: „Mit dem Kapellenführer geht es uns weniger um kunstgeschichtliche Details, sondern um die Beziehung, die die Menschen zu ihren Andachtsstätten haben.“