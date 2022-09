Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Von 11. bis 20. August verbrachten die Pfadfindergruppen Hollenstein und Ybbsitz gemeinsam actionreiche Tage am Sommerlager in Reinsberg.

Wichtel und Wölflinge richteten sich von 14. bis 20. August auf der „Hechalburg“ wohl ein. Die Nachwuchsritter mussten dem König helfen, seine Tochter Adelheid, das Burgfräulein, aus den Krallen des Drachens zu befreien. Bevor diese sich jedoch dem Drachen stellten, absolvierten sie unterschiedliche Aufgaben.

Bereits zuvor, am 11. August, kamen Guides und Späher im Lager an. Hinter dem Lagertor wurden Zelte aufgeschlagen und das Leben auf einer Burg nachgestellt.

Die allumfassende Ausbildung zum „Ritter aus Leidenschaft“ bestand aus Ritterspielen, Workshops, dem Aufbau der Burg, einem Nachtgeländespiel, der Absolvierung einer zweitägigen Wanderung und den Herausforderungen auf der Burg: Kochen, abwaschen und vieles andere standen am Programm. Am Ende des Lagers wurden die Guides und Späher verdientermaßen zu Rittern geschlagen. So konnten sie stolz auf ihre Leistungen sein und die Heimreise in die Zivilisation antreten.

Die Pfadfindergruppe lädt zum Eröffnungslagerfeuer inklusive Grillerei und Stationenlauf am 17. September von 16 bis 19 Uhr beim Pfadfinderheim Ybbsitz ein.

