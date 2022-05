Rock im Pfadfinderheim

Werbung

Ein Blick auf die Tanzfläche: Jugendliche in Metal-Hoodies tanzen zwischen Gästen in den „zweitbesten Jahren“ – wie die Musiker ihre eigene Generation bezeichnen. Aber nicht nur die Musik, sondern einfach die Tatsache, miteinander feiern zu können – ohne Mindestabstand und Maske – beschwingt die Besucher.

„Wir sind die älteste Nachwuchsband Österreichs“, erklärt Zoltan Abfalter, der erst mit 45 Jahren Gitarre gelernt hat. Die Idee, in einer Band zu spielen, hatte er schon als Jugendlicher, obwohl er damals kein Musikinstrument beherrschte. Nach ein paar Jamsessions mit Freunden im Carport wurde 2017 die Band JamHouseProject gegründet.

Der letzte Auftritt ist Corona-bedingt schon zwei Jahre her, trotzdem wurde, so es Corona zuließ, geprobt. Mittlerweile hat die Band ein großes Repertoire an Coversongs aus dem Rock-, Pop- und Bluesbereich. Bei so manchem Song gab es sogar eine Jodeleinlage, denn Sängerin Lili Lerner ist auch Jodellehrerin. Das nächste Konzert der Band findet am 18. Juni beim Ferraculum statt.

