Vor genau einem Monat – am 2. Oktober – wurde die Ybbsitzerin Sabine Hanger (25) Vorsitzende der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH), nachdem die Koalition zwischen den Grünen und Alternativen Student_innen (GRAS) und dem Verband Sozialistischer Student_innen Österreichs (VSStÖ) zerbrach. Die Jus-Studentin, die auch Bundesobfrau der ÖVP-nahen Aktionsgemeinschaft (AG) ist, ließ für die NÖN ihren ersten Monat im Amt Revue passieren und sprach darüber, was Hochschulpolitik leisten kann und über ihren Bezug zum Ybbstal.

NÖN: Du bist ja am 2. Oktober zur bundesweiten ÖH-Vorsitzenden gewählt worden. Wie lautet das Resümee über deinen ersten Monat im Amt?

Sabine Hanger: Es ist eine herausfordernde Aufgabe, aber wahnsinnig spannend. Ich habe diese Verantwortung ja mitten in der Pandemie ohne stabile Mehrheiten übernommen – zu einer Zeit, in der die vormalige linke Koalition schon sehr zerstritten und nur mehr eingeschränkt handlungsfähig war. Mein Team und ich haben in den letzten Tagen und Wochen aber alles gegeben, um die ÖH wieder zu einer starken Vertretung zu machen.

Worin siehst du deine Hauptaufgabe als ÖH-Vorsitzende?

Hanger: Seit meiner Wahl habe ich es mir zu meiner Aufgabe gemacht, die ÖH wieder zu einer ernst zu nehmenden Interessensvertretung für die Studierenden und einem ernst zu nehmenden Verhandlungspartner auf allen Ebenen zu machen. Ich glaube, dass es Konstruktivität braucht, damit unsere Stimme wieder gehört wird. Daran arbeite ich laufend.

Warum ist eine Interessensvertretung für die Studierenden deiner Meinung nach wichtig?

Hanger: Es gibt über 370.000 Studierende in Österreich, die vor ganz individuellen Problemen stehen, die jemand, der nicht studiert, nicht nachvollziehen kann. Genau dafür braucht es die ÖH – um diese Probleme sichtbar zu machen und sich aktiv und laufend dafür einzusetzen, dass es zu Verbesserungen im Studienalltag kommt.

Du bist ja auch Bundesvorsitzende der AG und generell sehr aktiv in der Hochschulpolitik. Wie bist du überhaupt in die Politik gekommen? Hast du direkt mit Hochschulpolitik begonnen?

Hanger: Ja, tatsächlich habe ich in der ÖH begonnen, mich zu engagieren, und das anfangs nicht, um politisch aktiv zu sein. Ich bin 2016 in die Fakultätsvertretung am Juridicum gekommen, weil ich selbst in meinem Studium recht orientierungslos war, und bin geblieben, weil ich schnell gemerkt habe, dass es dort Menschen gibt, die wirklich daran arbeiten, Verbesserungen für die Studierenden zu bewirken und dafür einstehen. So habe ich langsam meine Liebe für die Hochschulpolitik entdeckt und bis heute wächst sie noch jeden Tag.

Hast du dich schon immer für Politik interessiert?

Hanger: Ich bin in einem sehr politisch geprägten Umfeld groß geworden, auch bei uns daheim am Esstisch haben wir oft und viel politisiert.

Was interessiert dich an der Politik besonders?

Hanger: Der Prozess, wenn aus einer Idee ein Projekt wird, das der Mehrheit der Leute nützt und das Leben des Einzelnen besser macht, sei es auch nur im ganz Kleinen, ist ein unglaublich cooles Gefühl.

Derzeit studierst du ja am Juridicum in Wien und bist parallel in der Aktionsgemeinschaft politisch tätig. Wirst du nach deinem Studium in der Hochschulpolitik bleiben?

Hanger: Meine Auffassung von Hochschulpolitik ist es, das Studienleben zu verbessern, und das geht meiner Meinung nach nur, wenn man selbst studiert. So ist es ja auch in anderen Interessensvertretungen – Unternehmer vertreten Unternehmerinteressen, Arbeitnehmer Arbeitnehmerinteressen. Ich denke, dass es unumgänglich ist, selber ein Teil der Gruppe zu sein, die man vertritt, damit man versteht, wo deren Probleme wirklich liegen.

Ist auch ein Schritt in die Bundespolitik für dich denkbar?

Hanger: Für mich ist die Bundespolitik derzeit absolut keine Option. Ich möchte gute Vertretungsarbeit für die Studierenden leisten, damit fühle ich mich auch sehr wohl.

Du wohnst derzeit ja in Wien, bist aber in Ybbsitz aufgewachsen. Kommst du noch hin und wieder ins Ybbstal?

Hanger: Genau, ich bin in Ybbsitz aufgewachsen und später in Waidhofen in die Schule gegangen. Auch, wenn ich – bedingt durch mein Studium – derzeit in Wien wohne, komme ich nach wie vor so oft wie möglich ins Ybbstal. Nach Ybbsitz zu kommen ist für mich Heimkommen. Die Leute hier – meine Familie und alten Schulfreunde – sind oft einfach wesentlich herzlicher als die Leute in der Stadt.