Für seine großen Verdienste um die Entwicklung der NÖ Schmiedeakademie in Ybbsitz im Rahmen der Kreativ- und Kunstschule Ybbstal erhielt Bürgermeister Josef Hofmarcher die Prätorenwürde verliehen. Hofmarcher ist seit Gründung der Schmiedeakademie im Jahr 2008 Mitglied des Kuratoriums der Schmiedeakademie und hat sich maßgeblich fördernd in die Entwicklung der Akademie eingebracht.

Leo Lugmayr (r.) überreichte Josef Hofmarcher (l.) die Ehrenprätorenurkunde. | Gemeinde

Der Initiative des Schwarzen Grafen Hofmarcher ist es zu verdanken, dass in Ybbsitz das Schmiedezentrum und eine Schmiederunde installiert wurden. Die Dozenten der Schmiedeakademie Gernot Walter, Thomas Hochstädt und Nikolaus Frühwirt wurden in die Schmiederunde aufgenommen und tragen mit ihrer Expertise regelmäßig zur Pflege und Weiterentwicklung des Schmiedewesens in Ybbsitz bei. Das war auch der Grund für die nationale Agentur des Kulturerbes der UNESCO, Schmieden in Ybbsitz 2010 offiziell auf die nationale Liste des immateriellen Kulturerbes aufzunehmen.

„Ferraculus“ für Schmiededozenten

Doch nicht nur Bürgermeister Hofmarcher wurde geehrt. Auch die drei Dozenten wurden vom Obmann des Schmiedezen-trums, Bürgermeister Josef Hofmarcher, mit je einem „Ferraculus“ bedacht. „Die drei Dozenten leisten Großes in der Nachwuchsarbeit und tragen wesentlich dazu bei, das Schmiedewesen in Ybbsitz zu pflegen und weiterzuentwickeln“, sagte der frisch gekürte Prätor Hofmarcher. „Mit ihrem Engagement helfen sie wesentlich mit, den Rang von Schmieden in Ybbsitz als immaterielles Kulturerbe zu festigen“, bedankte sich Hofmarcher.