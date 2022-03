Schmiedefest-Veranstalter: „Gerade jetzt ist Ferraculum wichtig!“

Die Gemeinde Ybbsitz und das Schmiedezentrum laden heuer wieder von 17. bis 19. Juni zum Ferraculumfest.

„Das Fest ist ein Treffen der internationalen Schmiedegemeinde und steht für Frieden und die freundschaftliche Verbindung miteinander“, sagt Bürgermeister Gerhard Lueger.

Das bestätigt auch der Präsident des Schmiedezentrums, Josef Hofmarcher: „Gerade jetzt ist das Ferraculum wichtig!“ Schmiede aus Russland, der Ukraine bis in die USA haben im Jahr 2004 in Ybbsitz anlässlich des Schmiedetreffens die Skulptur „Der Orbit des Hephaistos“ geschaffen und damit ein Zeichen der Völkerverständigung gesetzt. Die Schmiedearbeit umfängt in Form von schützenden Händen eine Glasscheibe, in die die Farben Europas eingeschmolzen sind. 18 Schmiede aus zehn Nationen haben daran gearbeitet.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden