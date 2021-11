Schmieden ohne Kohle mit Thomas Hochstädt

Jeder kennt die Bilder: Der Schmied steht an der Esse, das Kohlenfeuer knistert, der Rauch steigt in die Luft. Für die Besucher von Schauschmieden ist das ein Bild voller Romantik. Dabei wird zumeist Steinkohle und damit ein fossiler Brennstoff zum Erhitzen eingesetzt. In Zeiten des Klimabewusstseins ist das nicht unproblematisch. Schmiedemeister Thomas Hochstädt hat nun eine Möglichkeit gefunden, das schmiedbare Material ganz ohne Kohle mit Strom zum Glühen zu bringen. „Es ist natürlich angesichts der wenigen noch tätigen Schmiede ein kleiner Beitrag, um die Freisetzung von Kohlendioxid zu reduzieren, aber ich habe trotzdem darüber nachgedacht, wie an hier ein Zeichen setzen könnte“, sagt Hochstädt, der als Dozent in der Ybbsitzer Schmiedeakademie auch pädagogisch tätig ist. „Tatsächlich fragen die Jugendlichen immer öfter, ob Schmieden nicht auch klimaneutral geht“, sagt er.

Und es geht. Denn die Technik, Eisen durch Induktion über starke Ströme bei niedriger Spannung zu erhitzen, ist zwar längst bekannt, allein die dafür nötigen technischen Einrichtungen waren bislang teuer und auf Großanlagen ausgerichtet. Kürzlich kamen nun Induktionsgeräte auf den Markt, die sich auch für Kleinschmieden eignen. Hochstädt: „Der Klimawandel verlangt ein Umdenken. Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen.“ Für das Schmieden von Messern und für Lochungen, wo gezielte Hitze für eine bestimmte Stelle nötig ist, sei das Verfahren ideal.

Angesichts von Strom mit einer Frequenz von 80 Kilohertz, bei 700 Ampere Stromstärke und entsprechenden Magnetfeldern ist bei elektronischen Geräten in der Nähe oder bei Herzschrittmachern entsprechende Vorsicht geboten.