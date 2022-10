Schutzhütte am Prochenberggipfel: Einkehren am Berggipfel

Durch die Anbindung des Ybbstals an das Bahnnetz im späten 19. Jahrhundert wurde die Berglandschaft der Region auch für eine touristische Nutzung geöffnet.

Eine wichtige Rolle bei dieser Entwicklung spielte die 1875 gegründete Sektion Waidhofen des Alpenvereins. Deren Mitglieder setzten sich für die Errichtung einer Aussichtswarte mit Unterstand am Gipfel des Prochenbergs ein. Da sich der Boden, wo die Warte stehen sollte, im Besitz des Stiftes Seitenstetten befand, musste die Zustimmung des Stiftes eingeholt werden, was auch gelang. Am 16. Juli 1888 fand die feierliche Einweihung der Unterkunftshütte statt. Mit dieser ersten Prochenberghütte entstand nicht nur die erste Schutzhütte des Alpenvereins im Land Niederösterreich, die Region erhielt dadurch zudem ein beliebtes Ausflugsziel. Die Eröffnung der Zweiglinie der Ybbstalbahn nach Ybbsitz im Jahr 1899 brachte einen noch stärkeren Zustrom an Wanderinnen und Wanderern.

Aufgrund der Lage der Hütte am damals völlig baumfreien Prochenberggipfel wurden allerdings bald Ausbesserungen fällig und schon wenige Jahre später entschloss man sich zu einem Neubau. Am 30. Juli 1905 wurde die zweite Prochenberghütte eröffnet, 1911 wurde dann noch ein Zubau vorgenommen, der wesentlich mehr Platz für Besucherinnen und Besucher schuf. Da während der Kriegsjahre keine Bewirtschaftung stattfand und die Hütte zum Teil verfallen war, begann man nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Erneuerung. 1949 musste die erst 1926 sanierte Warte abgetragen werden, statt ihr wurde 1950 eine Warte auf dem Kreuzkogel errichtet. Diese musste 1973 wieder abgetragen werden.

Herausfordernde Trinkwasserversorgung

Die Wasserversorgung war schon seit jeher eine Herausforderung am Prochenberg. 1994 wurde ein 100 Meter tiefer Brunnen gebohrt – leider versiegte dieser 2014 aufgrund eines Blitzschlages. Seither muss das gesamte Nutzwasser mittels Tankfahrzeug auf den Berg transportiert werden. Für die Energieversorgung wurde bereits 1987 eine Photovoltaikanlage installiert.

Die Prochenberghütte wird an den Wochenenden vom 1. Mai bis 26. Oktober von Mitgliedern des Alpenvereins ehrenamtlich bewirtschaftet (Details dazu auf alpenverein.at/prochenberghuette ) und ist nach wie vor ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderungen oder Mountainbiketouren.

1983 wurden die schadhaften Fundamente des Zubaus von 1911 erneuert und eine Aussichtsterrasse an der Nordseite angelegt. 1988 wurde die Hütte mit Schindeln verkleidet und hat seither ihr jetziges Aussehen. Im Jahr 1989 wurde von der Firma Welser anlässlich eines Firmenjubiläums neben der Hütte ein Aussichtsturm aus Stahl errichtet. Von diesem hat man einen tollen Ausblick über das Voralpengebiet.

