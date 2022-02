Seisenbacher-Insolvenz: Gläubiger haben Sanierungsplan zugestimmt

In der Insolvenz der Seisenbacher Gesellschaft m.b.H. mit dem Firmensitz in Ybbsitz/NÖ haben die Gläubiger bei der Tagsatzung am Dienstag in St. Pölten dem Sanierungsplan zugestimmt, berichtete Creditreform.

