Sonderpostamt Riess: Briefmarke in Pastell

Die neue Sonderbriefmarke zeigt bunte Emaille-Töpfe, platzsparend ineinander gestapelt, wie sie in fast jeder heimischen Küche zu finden sind. Die Serie „Pastell“ ist seit den 50er-Jahren ein Bestseller und ist über die heimischen Grenzen hinaus bekannt und beliebt. Genau dieses Motiv wählte die Künstlerin Anita Kern, welche die Briefmarke gestaltete. Diese hat einen Nennwert von 85 Cent und wurde 280.000 Mal aufgelegt.

Am vergangenen Freitag wurde das erste Exemplar der Sonderbriefmarke von Patricia Liebermann, Leiterin der Philatelie der Österreichischen Post AG, an Eigentümer und Geschäftsführer Friedrich Riess übergeben. „Jedes Jahr werden rund 50 Sondermarken herausgegeben, dabei werden Jubiläen gewürdigt und Traditionsbetriebe in den Vordergrund gerückt. 100 Jahre Manufaktur Riess war für uns ein spezieller Anlass, die Künstlerin Anita Kern mit der Gestaltung der Briefmarke zu beauftragen“, erzählte Patricia Liebermann über die Entstehung.

Direkt im Verkaufsraum der Firma Riess entstand für einen Tag ein Sonderpostamt, wo es nur am 28.1.2022 einen Ersttagsstempel zu erwerben gab. Bereits kurz nach der Übergabe der ersten Briefmarken gab es einen Ansturm von Philatelisten der Region. „Wir versuchen immer, das Sonderpostamt dort zu errichten, wo der Ursprung der Marke ist. Ab sofort werden die Postämter mit der Briefmarke beliefert, im Postamt Ybbsitz ist sie bereits erhältlich“, erklärte Martina Prinz, Verkaufsleiterin Sonderbriefmarken.

Friedrich Riess freute sich, mit seiner Manufaktur in den Kreis der Sonderbriefmarken aufgenommen worden zu sein. Er erwarb sofort einige große Bögen, jeder Mitarbeiter sollte auch die Sondermarke erhalten. „Die Briefmarke zu 85 Cent ist eine beliebte Nominale, sie kommt bestimmt bald und gerne in Umlauf. Vielleicht bekommen Sie ja bald Post mit Ihrer eigenen Briefmarke“, lachte Philatelistin Liebermann.

Die RIESS-Sonderbriefmarke ist ab sofort in allen Postfilialen, unter post.at/onlineshop sowie beim Sammler-Service der Österreichischen Post (Telefon: +43577/67-95095; E-Mail: sammler-service@post.at) erhältlich.

