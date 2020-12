Seit 2017 gibt es in Niederösterreich Soziale Alltagsbegleiter (SAB). Sie leisten älteren Menschen Gesellschaft, unternehmen Freizeitaktivitäten mit ihnen, helfen im Haushalt und stehen bei Besorgungen oder anderen Erledigungen des täglichen Lebens unterstützend zur Seite. Ende des Jahres wäre das Pilotprojekt ausgelaufen. Nach einer Evaluierung hat die Landesregierung nun aber beschlossen, es unbefristet fortzuführen. Ab 2021 sind die Sozialen Alltagsbegleiter somit eine fixe Berufsgruppe in der niederösterreichischen Pflegelandschaft.

Soziale Alltagsbegleiter arbeiten mit ihren Kunden in deren häuslichem Umfeld. Im Gegensatz zu Heimhilfen übernehmen sie keine pflegerischen Tätigkeiten. Im Sinne der Normalität tragen sie keine Dienstkleidung, sondern kommen in Zivilkleidung zum Kunden. Ein ganz wichtiger Aspekt ihrer Tätigkeit ist die Entlastung pflegender Angehöriger. Zwischen zwei und sechs Stunden sind Soziale Alltagsbegleiter am Stück bei ihren Kunden im Einsatz. Pro Kunde sind bis zu 300 Stunden im Jahr möglich. Der geförderte Stundentarif beträgt 9 Euro. Angestellt sind die Alltagsbegleiter über Trägerorganisationen wie das Hilfswerk oder die Caritas.

Über die Caritas ist seit September 2019 Adelheid Studirach in Ybbsitz als Soziale Alltagsbegleiterin im Einsatz. Ihre Ausbildung hat die Randeggerin an der ISL-Akademie in St. Pölten absolviert. Davor war sie in Gresten als tierärztliche Assistentin tätig. Als ihr Arbeitgeber in den Ruhestand ging, entschied sie sich für eine berufliche Neuorientierung.

Persönliche Zuwendung ohne Zeitdruck

Ihre Arbeit mit ihren Kunden bereitet ihr große Freude. Gemeinsam wird gekocht, im Garten gearbeitet, das Haus dekoriert oder spazieren gegangen. „Das Schöne an meiner Arbeit ist, dass ich wirklich die Zeit habe, mich mit meinen Kunden zu beschäftigen“, sagt Studirach. „Wir haben keinen Zeitdruck. Wir können uns für Gespräche und gemeinsame Aktivitäten Zeit nehmen. Die Leute genießen das sehr und für die pflegenden Angehörigen ist es oft eine große Entlastung.“

Psychisch könne der Job freilich auch sehr anstrengend sein, gibt Studirach zu. „Oft haben die Menschen sonst niemanden und man ist die einzige Bezugsperson. Das berührt einen natürlich. Man lernt aber damit umzugehen und nicht alles so nahe an sich rankommen zu lassen.“

Es sei sicher kein Job für jeden, sagt die Einsatzleiterin der Caritas-Sozialstation Ybbsitz, Eva-Maria Pechhacker. „Man braucht Geduld und muss zuhören können. Und es braucht persönliche Stärke. Schließlich gilt es, Sicherheit gegenüber den Angehörigen zu vermitteln, damit sich diese beruhigt für ein paar Stunden von der Pflege zurückziehen können.“ Die Coronapandemie hat die Arbeit der Sozialen Alltagsbegleiter freilich nicht einfacher gemacht. Das Tragen von FFP2-Masken gehört mittlerweile zum Alltag. Die gemeinsamen Aktivitäten sind doch stark eingeschränkt. So sind gemeinsame Autofahrten zu Bekannten derzeit etwa nicht möglich. „Diese Einschränkungen belasten unsere Kunden oft sehr“, hält Caritas-Einsatzleiterin Pechhacker fest. „Die Angst, alleine anzukommen, ist oft größer als die Angst vor einer Ansteckung mit Corona.“

Das Angebot der Sozialen Alltagsbegleitung wird in Ybbsitz sehr gut angenommen. Personen, die sich für den Beruf interessieren, sind bei der Caritas herzlich willkommen, auch ein Reinschnuppern in die Tätigkeit ist möglich.