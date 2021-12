Tiefster Winter für Langlauf und Kinderlift

Tiefer Winter herrscht derzeit im Hochtal Prolling. Daher ist auch Mitte der vergangenen Woche die Langlaufsaison eingeläutet worden. Weyerbauer Leopold Helm zieht seither regelmäßig mit dem Spurgerät auf der Loipe seine Runden.

„Die Schneelage ist gut, das Wetter bisher prächtig, das Interesse gut“, sagt Bürgermeister Gerhard Lueger in Hinblick auf den Langlaufbetrieb. Mit neun Kilometern klassischer, doppelt gespurter Loipe und ausgedehntem Skating-Betrieb finden die Langläufer verschiedene Schwierigkeitsgrade entlang der Streckenabschnitte. „Das ermöglicht es Läufern aller Altersgruppen und Leistungsklassen, ihren sportlichen Ehrgeiz zu befriedigen“, sagt Lueger.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Die Loipe, die seit mehr als zwei Jahrzehnten von einer Interessentengemeinschaft aus Landwirten und dem Skiclub der Sportunion betrieben wird, bietet für Erwachsene und Kinder ein passendes Angebot. Die nötige Ausrüstung kann vor Ort ausgeliehen werden (Familie Leopold Helm, Weyerbauer, 07443/86465, und Familie Martin Helm, 07443/87694). Hubert Lindner vom Skiclub der Ybbsitzer Sportunion bestätigt: „Bereits am Samstag herrschte reger Langlaufbetrieb.“

Für Alpinski-Anfänger bietet die Prolling einen Seillift in flachem Anfängergelände. „Hier kann man in aller Ruhe und sicher die ersten Schwünge erlernen“, sagt Lindner, der am Sonntag ehrenamtlich den Lift betreute. Der Lift ist an Wochenenden in Betrieb. Am 18. Dezember startet Ski on Kids und nach den Feiertagen findet von 27. bis 29. Dezember ein Kinderskikurs statt. (Information und Anmeldung: Gerhard Frühwald, 0680/1104290). Nur eines fürchtet man im Hochtal: Dass ein Wärmeeinbruch alle Pracht wieder zunichte machen könnte.