Ernst Zamarin hat vor 56 Jahren die Obmannschaft in der Tischtennissektion der Ybbsitzer Sportunion übernommen und diese seither mit einem Jahrzehnt Pause durchgehend innegehabt. Dass er jetzt die Obmannschaft abgibt, liegt nicht nur daran, dass sein rechtes Knie Probleme macht, sondern auch daran, „dass man auch für die Nachfolge Verantwortung trägt“.

Unterbrochen hat er die Sektionsleitung aus familiären Gründen. „Als 1982 unsere Zwillinge Gregor und Lukas zur Welt kamen, gab ich die Leitung der Sektion für zehn Jahre ab. Die Verantwortung der Familie gegenüber war stärker“, erinnert sich Zamarin.

Wie kommt man dann am einfachsten wieder zurück in die Tischtennisarena? Natürlich, indem man aus den Söhnen wieder Tischtennis-Freaks macht. Tatsächlich waren die Zwillinge schon früh am grünen Tisch erfolgreich und spielen bis heute auf hohem Niveau, allerdings in der anspruchsvollen Wiener Stadtliga. Bereits in ihrer Schulzeit haben sie für die Waidhofner Handelsakademie den Bundesmeistertitel ins Ybbstal geholt.

„Wir sind von der untersten Liga bis in die Landesliga durchmarschiert“Ernst Zamarin

In den vergangenen 56 Jahren hat die Sektion eine Vielzahl an Erfolgen eingespielt. „Wir sind von der untersten Liga bis in die Landesliga durchmarschiert“, erinnert sich Zamarin an goldene Zeiten. Das hatte nicht nur Vorteile. „Wir waren auf dieser Ebene so gefordert, dass wir nicht mehr ohne Legionäre auskamen“, so Zamarin. „Das war eine herrliche Zeit nicht nur für Ybbsitz, sondern für den Tischtennissport in Österreich.“

Dass Werner Schlager Weltmeister wurde, verlieh dem Tischtennissport einen enormen Schub. Damals wurden auch die größten Erfolge verbucht: gute Platzierungen in der Landesliga, Maria Teufel spielte sich unter die besten 32 Athletinnen in der Jugendeuropameisterschaft, die Damen – Maria Teufel, Ulrike Krenn und Marlene Reingruber – reüssierten in der Damen-Staatsliga. Dass der Verein auch finanziell gut dasteht, verdankt man Zamarins kaufmännischem Talent und seiner unvergleichlichen Konsequenz und Hartnäckigkeit. „Verantwortung bedeutet Arbeit, viel Arbeit“, so sein Credo. Als Lebensernte wertet er, dass seine Söhne in seinem geliebten Sportsektor bis heute Spitzensportler sind.

"Tischtennis ist ein Lebenssport"

Kann man Tischtennis der Jugend empfehlen? „Zu 100 Prozent. Man pflegt den Teamgeist, man trainiert den ganzen Körper, beschäftigt die wichtigsten Muskeln und schärft die Reaktionsfähigkeit“, so Zamarin. Zudem sei Tischtennis ein Lebenssport, der bis ins hohe Alter ausgeübt werden kann.

Den Tischtennisschläger zur Seite zu legen, daran denkt der als „Mister Tischtennis“ hofierte Sportler nicht. Ob er es jemals bereut hat, soviel Zeit in den Sport investiert zu haben? „Nein, ich würde es wieder tun. Aber man braucht dazu schon eine Frau, die das akzeptiert.“