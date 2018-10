Der Chor Ybbsitz, der Jugendchor Chorl und die Singgruppe der Pfarre luden am Nationalfeiertag zu einem grandiosen Gemeinschaftskonzert in die akustisch überraschend gut ansprechende Fabrikshalle der Firma duomet. Abwechselnd führten die Chorleiter Micha Sengschmid, Brigitta Helm und Julia Bramauer den 84-köpfigen Gemeinschaftschor durch ein anspruchsvolles Pogramm.

Pfiffig begann man mit einer schwedischen Weise und einem Jodler aus der Prolling. Mit der anglikanischen Hymne „All things are bright and beautiful“ trat man die Passage nach Übersee an. „I paradisi“ und „Sho Sho Loza“ führten schwungvoll nach Afrika, um mit Beethoven, Hubert von Goiserns „Weit, weit weg“, „In einer klaren Sternennacht“, „September“ von Earth, Wind and Fire und Filmmusik von Ennio Morricone den Kreis zu schließen. Bei der Zugabe bot man Simone Greimel die Bühne für ein Solo. Applaus!