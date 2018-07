Am Montag, 9. Juli, um 12.30 Uhr stürzte eine Malerin, die bei Fassadenarbeiten im Bereich Dr. Meyer Weg für eine Firma aus dem Bezirk Amstetten tätig war, vom Gerüst. Da die Frau schwer zu bergen war, wurden die Freiwillige Feuerwehr Ybbsitz und die Rettung alarmiert.

Mit vereinten Kräften wurde die verunfallte Person nach der Erstversorgung schonend vom Gerüst gehoben, und in weiterer Folge schwer verletzt mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 15 in das Krankenhaus Waidhofen geflogen. Für die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Waidhofen/Ybbs-Stadt konnte bereits am Zufahrtsweg Entwarnung gegeben werden.

Ihre Unterstützung war nicht mehr notwendig. Für die beiden Feuerwehren waren zwölf Personen im Einsatz.

Das Rotes Kreuz Waidhofen war mit Sanitätskraftwagen und Notarzt vor Ort.