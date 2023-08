Was wurde aus Betriebsrat Franz Kößl?

Franz Kößl wurde 1932 in St. Georgen/Reith geboren und verbrachte seine Schulzeit in Klosterneuburg. Gegen Kriegsende zog seine Familie ins Ybbstal zurück. Er absolvierte eine Lehre als Werkzeugschlosser bei der Firma Seisenbacher und wechselte später zur Firma Riess, bei der er bis zu seiner Pensionierung arbeitete und Obmann des Betriebsrats war. In Ybbsitz zog er mit seiner mittlerweile leider verstorbenen Gattin Hermine zwei Söhne groß.

Kößl engagierte sich seit jungen Jahren für gerechte Löhne. Er war an der Gründung der katholischen Arbeiterbewegung beteiligt, in der Landesleitung des ÖAAB und beim Arbeitsgericht in St. Pölten aktiv. Außerdem war er im Ybbsitzer Gemeinderat. Kößl hilft immer noch gern, wenn jemand Hilfe in Sachen Arbeiterkammer oder Gewerkschaft braucht. Radfahren und seine vier Enkelsöhne halten ihn jung.